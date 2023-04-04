Централната избирателна комисия трябва да обяви в следващите два дни окончателните резултати от предсрочните парламентарни избори на 2 април. Това ще стане след повторно въвеждане на протоколите и сверяване на сметките. 

Предсрочни избори 2023

9 април пък е срокът, до който трябва да се знае със сигурност и поименния състав на 49-ото Народно събрание, като бъдат отчетени преференциално избраните депутати. 

Към момента пълният списък на новите народни представители по райони и политически сили, пише "24 часа", изглежда така:

Благоевград (11 мандата)

ГЕРБ-СДС

  • Росен Димитров Желязков
  • Стефан Апостолов Апостолов
  • Даниела Владимирова Савеклиева
  • Костадин Томов Стойков

ПП-ДБ

  • Андрей Атанасов Гюров
  • Георги Йорданов Ганев

"Възраждане"

  • Цончо Томов Ганев
  • Цвета Валентинова Рангелова (ако Цончо Ганев реши да влезе от Бургас)

ДПС

  • Делян Пеевски
  • Йордан Цонев
  • Елхан Кълков (ако Йордан Цонев реши да влезе от Велико Търново)
  • Фатима Йълдъс (ако Делян Пеевски влезе от Пазарджик)

БСП

  • Корнелия Петрова Нинова
  • Богдан Емилов Боцев (ако Корнелия Нинова реши да влезе от София)

ИТН

  • Станислав Тодоров Трифонов
  • Петя Божидарова Димитрова

 

Бургас (14 мандата)

ГЕРБ-СДС

  • Жечо Дончев Станков
  • Любен Любенов Дилов
  • Галя Стоянова Желязкова
  • Андрей Стоянов Рунчев

ПП-ДБ

  • Константин Живков Бачийски
  • Димитър Георгиев Найденов
  • Даниела Стоянова Божинова

"Възраждане"

  • Цончо Томов Ганев
  • Борис Димитров Аладжов
  • Звезделина Камелиева Каравелова (Ако Цончо Ганев реши да влезе от Благоевград)

ДПС

  • Севим Исмаил Али
  • Ешереф Кязим Ешереф
  • Фатме Хасан Рамадан

БСП

Петър Георгиев Кънев

ИТН

Ивайло Ванев Вълчев

 

Варна (16 мандата)

ГЕРБ-СДС

  • Даниел Павлов Митов
  • Красен Кирилов Кралев
  • Славена Димитрова Точева
  • Павел Алексеев Христов
  • Бранимир Николаев Балачев
  • Медиха Енвер Мехмед-Хамза

ПП-ДБ

  • Даниел Максим Лорер
  • Ивайло Христов Митковски
  • Калоян Тонев Икономов
  • Антон Йорданов Тонев

"Възраждане"

  • Костадин Тодоров Костадинов
  • Коста Георгиев Стоянов
  • Светослав Тодоров Тодоров
  • Никола Ангелов Димитров (ако Костадин Костадинов реши да влезе от София)

ДПС

Филиз Хакъева Хюсменова

БСП

  • Борислав Гуцанов Гуцанов
  • Павел Енев Раличков (ако Борислав Гуцанов избере да влезе от Търговище)

ИТН

  • Тошко Йорданов Хаджитодоров
  • Драгомир Стефанов Петров (ако Тошко Йорданов реши да влезе от Плевен)

 

Велико Търново (8 мандата)

ГЕРБ-СДС

  • Костадин Георгиев Ангелов
  • Георги Петров Недев

ПП-ДБ

  • Людмила Николаева Илиева
  • Йордан Ивов Терзийски

"Възраждане"

Станислав Добринов Стоянов

ДПС

  • Йордан Кирилов Цонев
  • Мастън Османов Мастънов (ако Йордан Цонев реши да влезе от Благоевград)

БСП

  • Кристиан Иванов Вигенин
  • Валентина Иванова Димова (ако Кристиан Вигенин реши да влезе от Ямбол)

ИТН

Андрей Иванов Чорбанов

 

Видин (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Росица Любенова Кирова

ПП-ДБ

Любен Иванов Иванов

"Възраждане"

Валери Иванов Сираков

ДПС

Станислав Димитров Анастасов

 

Враца (6 мандата)

ГЕРБ-СДС

  • Красен Кръстев
  • Мартин Харизанов

ПП-ДБ

Деница Симеонова

"Възраждане"

Ивайло Папов

ДПС

Цветан Енчев

БСП

Атанас Зафиров

Иван Г. Иванов (ако Атанас Зафиров избере да влезе от Хасково)

 

Габрово (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Томислав Пейков Дончев

ПП-ДБ

Явор Руменов Божанков

"Възраждане"

Даниел Петров Петров

БСП

Драгомир Велков Стойнев

 

Добрич (5 мандата)

ГЕРБ-СДС

Деница Евгениева Сачева

ПП-ДБ

Ивайло Николаев Мирчев

"Възраждане"

Константина Венциславова Петрова

ДПС

Ертен Белгинова Анисова

БСП

Мая Йорданова Димитрова

 

Кърджали (5 мандата)

ДПС

  • Мустафа Карадайъ
  • Елван Гюркаш
  • Байрам Байрам
  • Адлен Шевкед
  • Павлин Кръстев (ако Мустафа Карадайъ влезе от Шумен)

ИТН

Цветан Иванов Предов

 

Кюстендил (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

  • Христо Богомилов Терзийски
  • Даниел Тихомиров Александров

ПП-ДБ

Георги Николаев Стамов

"Възраждане"

Димчо Димитров Димчев

 

Ловеч (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Николай Нанков Нанков

ПП-ДБ

Искрен Цветославов Арабаджиев

"Възраждане"

Николай Георгиев Дренчев

БСП

Ирена Тодорова Анастасова

 

Монтана (4 мандата)

ГЕРБ

Ирена Методиева Димова

ПП-ДБ

Ванина Димитрова Вецина

"Възраждане"

  • Петър Николаев Петров
  • Евелина Захариева Петкова (ако Петров влезе от 24-и МИР в София)

ДПС

Димитър Иванов Аврамов

 

Пазарджик (8 мандата)

ГЕРБ-СДС

  • Екатерина Спасова Гечева-Захариева
  • Стефан Неделчев Мирев

ПП-ДБ

  • Ивайло Шотев
  • Петър Куленски

"Възраждане"

Стоян Николов Таслаков

ДПС

  • Делян Славчев Пеевски
  • Небие Исмет Кабак
  • Осман Акчай Мурадов (ако Делян Пеевски влезе от Благоевград)

БСП

Драгомир Велков Стойнев

 

Перник (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

  • Георг Даниелов Георгиев
  • Емил Ангелов Костадинов

ПП-ДБ

Бойко Илиев Рашков

"Възраждане"

Димо Георгиев Дренчев

 

Плевен (8 мандата)

ГЕРБ-СДС

  • Пламен Тачев Петров
  • Валери Пламенов Лачовски

ПП-ДБ

  • Радостин Петев Василев
  • Деян Петев Петков

"Възраждане"

Ивелин Първанов Първанов

ДПС

Марио Киров Рангелов

БСП

Румен Василев Гечев

ИТН

  • Тошко Йорданов Хаджитодоров
  • Александър Атанасов Александров (ако Тошко Йорданов влезе от Варна)

 

Пловдив-град (12 мандата)

ГЕРБ-СДС

  • Бойко Методиев Борисов
  • Радомир Петров Чолаков
  • Десислава Цветанчова Трифонова
  • Стефан Иванов Шилев (ако Бойко Борисов влезе от София)

ПП-ДБ

  • Никола Георгиев Минчев
  • Манол Костадинов Пейков
  • Йордан Яворов Иванов
  • Христо Йорданов Даскалов

"Възраждане"

  • Ангел Жеков Георгиев
  • Емил Янков Янков

ДПС

Танер Мехмед Али

БСП

Иван Богомилов Петков

ИТН

Гроздан Спасов Караджов

 

Пловдив-област (11 мандата)

ГЕРБ-СДС

  • Вежди Летиф Рашидов
  • Иван Йовков Червенков
  • Йордан Стоянов Кръстанов

ПП-ДБ

  • Росен Добрев Костурков
  • Катя Максимова Панева

"Възраждане"

  • Стоян Николов Таслаков
  • Кръстьо Стоянов Врачев

ДПС

Рамадан Байрам Аталай

БСП

  • Манол Трифонов Генов
  • Калин Танев Калапанков

ИТН

Станислав Светозаров Балабанов

 

Разград (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

  • Десислава Вълчева Атанасова
  • Гюнай Хюсмен Хюсмен (ако Десислава Атанасова реши да влезе от Русе)

ПП-ДБ

Антоанета Димитрова Цонева

ДПС

  • Ахмед Реджебов Ахмедов
  • Ихсан Халил Хаккъ

 

Русе (7 мандата)

ГЕРБ-СДС

  • Десислава Вълчева Атанасова
  • Георги Николаев Кръстев
  • Богдан Стефанов Донев (ако Десислава Атанасова влезе от Разград)

ПП-ДБ

  • Мартин Димитров Димитров
  • Иван Белчев Белчев

"Възраждане"

Златан Стоянов Златанов

ДПС

Ализан Нихат Яхова

БСП

  • Иван Валентинов Иванов
  • Ивалинка Тодорова Цанкова

 

Силистра (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Ивелин Статев Иванов

ПП-ДБ

Стоян Иванов Георгиев

ДПС

  • Джевдет Ибрям Чакъров
  • Гюнер Нихат Ахмед

 

Сливен (6 мандата)

ГЕРБ-СДС

  • Десислава Жекова Танева
  • Мария Щерева Белова

ПП-ДБ

Татяна Славова Султанова-Сивева

"Възраждане"

Климент Пламенов Шопов

ДПС

Хатидже Мехмедова Георгиева

БСП

Деян Цанков Дечев

 

Смолян (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Красимир Митков Събев

ПП-ДБ

Михал Григоров Камбарев

ДПС

  • Хайри Реджебов Садъков
  • Анджей Веселинов Джандев

 

София 23-ти МИР (19 мандата)

ГЕРБ-СДС

  • Румен Димитров Христов
  • Александър Руменов Ненков
  • Николай Нидал Алгафари
  • Александър Койчев Иванов
  • Асен Георгиев Балтов

ПП-ДБ

  • Кирил Петков Петков
  • Божидар Пламенов Божанов
  • Атанас Петров Атанасов
  • Настимир Ананиев Ананиев
  • Васил Христов Пандов
  • Надежда Георгиева Йорданова
  • Венко Николов Сабрутев
  • Васил Стефанов Стефанов
  • Кристина Николаева Петкова

"Възраждане"

  • Николай Георгиев Дренчев
  • Иво Георгиев Русчев
  • Маргарита Атанасова Генчева
  • Ивелин Първанов Първанов (Ако Николай Дренчев влезе от Ловеч)

БСП

Христо Танчев Проданов

ИТН

Павела Василева Митова

 

София 24-ти МИР (13 мандата)

ГЕРБ-СДС

  • Тома Любомиров Биков
  • Рая Назар Назарян
  • Евгения Бисерова Алексиева
  • Деница Пламенова Николова

ПП-ДБ

  • Христо Любомиров Иванов
  • Лена Здравкова Бориславова
  • Андрей Иванов Цеков
  • Петър Василев Кьосев
  • Стоян Александров Михайлов
  • Нели Стойчева Димитрова
  • Петър Георгиев Петров (Ако Христо Иванов влезе от Варна)

"Възраждане"

  • Петър Николаев Петров
  • Александър Димитров Арангелов
  • Деян Николаев Николов (Ако Петър Петров влезе от Монтана)
  • Ивайло Георгиев Чорбов (Ако Петър Петров влезе от Монтана, а Арангелов от София област)

БСП

Георги Страхилов Свиленски

ИТН

Пламен Иванов Данаилов

 

София 25-ти МИР (14 мандата)

ГЕРБ-СДС

  • Бойко Методиев Борисов
  • Христо Георгиев Гаджев
  • Анна Василева Александрова
  • Лъчезар Богомилов Иванов
  • Петър Николаев Николов (Ако Бойко Борисов влезе от Пловдив)

ПП-ДБ

  • Христо Христов Петров
  • Владислав Панчев Панев
  • Калина Бориславова Константинова
  • Венеция Огнянова Нецова-Ангова
  • Елисавета Димитрова Белобрадова

"Възраждане"

  • Костадин Тодоров Костадинов
  • Иво Георгиев Русчев
  • Деян Николаев Николов
  • Димо Георгиев Дренчев (Ако Костадин Костадинов влезе от Варна)

БСП

  • Корнелия Петрова Нинова
  • Милко Николаев Панов (Ако Корнелия Нинова влезе от Благоевград)

ИТН

  • Филип Маринов Станев
  • Иван Стойнов Кючуков (Ако Филип Станев влезе от Русе)

 

София област (14 мандата)

ГЕРБ-СДС

  • Младен Найденов Маринов
  • Валентин Мирчов Милушев
  • Марин Василев Маринов

ПП-ДБ

  • Александър Димитров Симидчиев
  • Искрен Николаев Митев

"Възраждане"

  • Александър Димитров Арангелов
  • Георги Димитров Прасков (Ако Александър Арангелов влезе от 24-ти МИР)

ДПС

Петър Пандушев Чобанов

БСП

Иван Ивайлов Ченчев

 

Стара Загора (11 мандата)

ГЕРБ-СДС

  • Красимир Георгиев Вълчев
  • Маноил Минчев Манев
  • Илиана Петкова Жекова
  • Бояна Тихомирова Танева-Манова (ако Красимир Вълчев избере да влезе от Шумен)

ПП-ДБ

  • Радослав Стефанов Рибарски
  • Атанас Владиславов Славов

"Възраждане"

  • Искра Михайлова Михайлова
  • Даниел Станиславов Проданов

ДПС

Халил Реджепов Летифов

БСП

Георги Янчев Гьоков

 

Търговище (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Теменужка Петрова Петкова

ПП-ДБ

Илина Симеонова Мутафчиева

ДПС

Джейхан Хасанов Ибрямов

БСП

  • Борислав Гуцанов Гуцанов
  • Светослав Иванов Стефанов (Ако Борислав Гуцанов влезе от Варна)

 

Хасково (8 мандата)

ГЕРБ-СДС

  • Делян Александров Добрев
  • Георги Тенев Станков

ПП-ДБ

  • Асен Василев
  • Катя Максимова Панева
  • Веселин Жеков Недев (Ако Асен Василев влезе от София)

"Възраждане"

Георги Николаев Георгиев

ДПС

  • Сезгин Юсеин Мехмед
  • Мюмюн Сали Мюмюн

БСП

  • Атанас Зафиров Зафиров
  • Смиляна Николова Нитова-Кръстева (Ако Атанас Зафиров влезе от Враца)

 

Шумен (6 мандата)

ГЕРБ-СДС

  • Красимир Георгиев Вълчев
  • Илтер Бейзатов Садъков
  • Ралица Тодорова Ангелова (ако Красимир Вълчев избере да влезе от Стара Загора)

ПП-ДБ

Николай Денков Денков

"Възраждане"

Веселин Миленов Вешев

ДПС

  • Мустафа Сали Карадайъ
  • Хамид Бари Хамид
  • Кадир Реджебов Насуфов (Ако Карадайъ влезе от Кърджали)

 

Ямбол (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Димитър Ангелов Иванов

ПП-ДБ

Мирослав Николаев Иванов

"Възраждане"

Никола Ангелов Димитров

БСП

  • Кристиан Иванов Вигенин
  • Димитър Георгиев Биволаров (Ако Вигенин избере да влезе от Велико Търново)
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