Централната избирателна комисия трябва да обяви в следващите два дни окончателните резултати от предсрочните парламентарни избори на 2 април. Това ще стане след повторно въвеждане на протоколите и сверяване на сметките.
Предсрочни избори 2023
9 април пък е срокът, до който трябва да се знае със сигурност и поименния състав на 49-ото Народно събрание, като бъдат отчетени преференциално избраните депутати.
Към момента пълният списък на новите народни представители по райони и политически сили, пише "24 часа", изглежда така:
Благоевград (11 мандата)
ГЕРБ-СДС
- Росен Димитров Желязков
- Стефан Апостолов Апостолов
- Даниела Владимирова Савеклиева
- Костадин Томов Стойков
ПП-ДБ
- Андрей Атанасов Гюров
- Георги Йорданов Ганев
"Възраждане"
- Цончо Томов Ганев
- Цвета Валентинова Рангелова (ако Цончо Ганев реши да влезе от Бургас)
ДПС
- Делян Пеевски
- Йордан Цонев
- Елхан Кълков (ако Йордан Цонев реши да влезе от Велико Търново)
- Фатима Йълдъс (ако Делян Пеевски влезе от Пазарджик)
БСП
- Корнелия Петрова Нинова
- Богдан Емилов Боцев (ако Корнелия Нинова реши да влезе от София)
ИТН
- Станислав Тодоров Трифонов
- Петя Божидарова Димитрова
Бургас (14 мандата)
ГЕРБ-СДС
- Жечо Дончев Станков
- Любен Любенов Дилов
- Галя Стоянова Желязкова
- Андрей Стоянов Рунчев
ПП-ДБ
- Константин Живков Бачийски
- Димитър Георгиев Найденов
- Даниела Стоянова Божинова
"Възраждане"
- Цончо Томов Ганев
- Борис Димитров Аладжов
- Звезделина Камелиева Каравелова (Ако Цончо Ганев реши да влезе от Благоевград)
ДПС
- Севим Исмаил Али
- Ешереф Кязим Ешереф
- Фатме Хасан Рамадан
БСП
Петър Георгиев Кънев
ИТН
Ивайло Ванев Вълчев
Варна (16 мандата)
ГЕРБ-СДС
- Даниел Павлов Митов
- Красен Кирилов Кралев
- Славена Димитрова Точева
- Павел Алексеев Христов
- Бранимир Николаев Балачев
- Медиха Енвер Мехмед-Хамза
ПП-ДБ
- Даниел Максим Лорер
- Ивайло Христов Митковски
- Калоян Тонев Икономов
- Антон Йорданов Тонев
"Възраждане"
- Костадин Тодоров Костадинов
- Коста Георгиев Стоянов
- Светослав Тодоров Тодоров
- Никола Ангелов Димитров (ако Костадин Костадинов реши да влезе от София)
ДПС
Филиз Хакъева Хюсменова
БСП
- Борислав Гуцанов Гуцанов
- Павел Енев Раличков (ако Борислав Гуцанов избере да влезе от Търговище)
ИТН
- Тошко Йорданов Хаджитодоров
- Драгомир Стефанов Петров (ако Тошко Йорданов реши да влезе от Плевен)
Велико Търново (8 мандата)
ГЕРБ-СДС
- Костадин Георгиев Ангелов
- Георги Петров Недев
ПП-ДБ
- Людмила Николаева Илиева
- Йордан Ивов Терзийски
"Възраждане"
Станислав Добринов Стоянов
ДПС
- Йордан Кирилов Цонев
- Мастън Османов Мастънов (ако Йордан Цонев реши да влезе от Благоевград)
БСП
- Кристиан Иванов Вигенин
- Валентина Иванова Димова (ако Кристиан Вигенин реши да влезе от Ямбол)
ИТН
Андрей Иванов Чорбанов
Видин (4 мандата)
ГЕРБ-СДС
Росица Любенова Кирова
ПП-ДБ
Любен Иванов Иванов
"Възраждане"
Валери Иванов Сираков
ДПС
Станислав Димитров Анастасов
Враца (6 мандата)
ГЕРБ-СДС
- Красен Кръстев
- Мартин Харизанов
ПП-ДБ
Деница Симеонова
"Възраждане"
Ивайло Папов
ДПС
Цветан Енчев
БСП
Атанас Зафиров
Иван Г. Иванов (ако Атанас Зафиров избере да влезе от Хасково)
Габрово (4 мандата)
ГЕРБ-СДС
Томислав Пейков Дончев
ПП-ДБ
Явор Руменов Божанков
"Възраждане"
Даниел Петров Петров
БСП
Драгомир Велков Стойнев
Добрич (5 мандата)
ГЕРБ-СДС
Деница Евгениева Сачева
ПП-ДБ
Ивайло Николаев Мирчев
"Възраждане"
Константина Венциславова Петрова
ДПС
Ертен Белгинова Анисова
БСП
Мая Йорданова Димитрова
Кърджали (5 мандата)
ДПС
- Мустафа Карадайъ
- Елван Гюркаш
- Байрам Байрам
- Адлен Шевкед
- Павлин Кръстев (ако Мустафа Карадайъ влезе от Шумен)
ИТН
Цветан Иванов Предов
Кюстендил (4 мандата)
ГЕРБ-СДС
- Христо Богомилов Терзийски
- Даниел Тихомиров Александров
ПП-ДБ
Георги Николаев Стамов
"Възраждане"
Димчо Димитров Димчев
Ловеч (4 мандата)
ГЕРБ-СДС
Николай Нанков Нанков
ПП-ДБ
Искрен Цветославов Арабаджиев
"Възраждане"
Николай Георгиев Дренчев
БСП
Ирена Тодорова Анастасова
Монтана (4 мандата)
ГЕРБ
Ирена Методиева Димова
ПП-ДБ
Ванина Димитрова Вецина
"Възраждане"
- Петър Николаев Петров
- Евелина Захариева Петкова (ако Петров влезе от 24-и МИР в София)
ДПС
Димитър Иванов Аврамов
Пазарджик (8 мандата)
ГЕРБ-СДС
- Екатерина Спасова Гечева-Захариева
- Стефан Неделчев Мирев
ПП-ДБ
- Ивайло Шотев
- Петър Куленски
"Възраждане"
Стоян Николов Таслаков
ДПС
- Делян Славчев Пеевски
- Небие Исмет Кабак
- Осман Акчай Мурадов (ако Делян Пеевски влезе от Благоевград)
БСП
Драгомир Велков Стойнев
Перник (4 мандата)
ГЕРБ-СДС
- Георг Даниелов Георгиев
- Емил Ангелов Костадинов
ПП-ДБ
Бойко Илиев Рашков
"Възраждане"
Димо Георгиев Дренчев
Плевен (8 мандата)
ГЕРБ-СДС
- Пламен Тачев Петров
- Валери Пламенов Лачовски
ПП-ДБ
- Радостин Петев Василев
- Деян Петев Петков
"Възраждане"
Ивелин Първанов Първанов
ДПС
Марио Киров Рангелов
БСП
Румен Василев Гечев
ИТН
- Тошко Йорданов Хаджитодоров
- Александър Атанасов Александров (ако Тошко Йорданов влезе от Варна)
Пловдив-град (12 мандата)
ГЕРБ-СДС
- Бойко Методиев Борисов
- Радомир Петров Чолаков
- Десислава Цветанчова Трифонова
- Стефан Иванов Шилев (ако Бойко Борисов влезе от София)
ПП-ДБ
- Никола Георгиев Минчев
- Манол Костадинов Пейков
- Йордан Яворов Иванов
- Христо Йорданов Даскалов
"Възраждане"
- Ангел Жеков Георгиев
- Емил Янков Янков
ДПС
Танер Мехмед Али
БСП
Иван Богомилов Петков
ИТН
Гроздан Спасов Караджов
Пловдив-област (11 мандата)
ГЕРБ-СДС
- Вежди Летиф Рашидов
- Иван Йовков Червенков
- Йордан Стоянов Кръстанов
ПП-ДБ
- Росен Добрев Костурков
- Катя Максимова Панева
"Възраждане"
- Стоян Николов Таслаков
- Кръстьо Стоянов Врачев
ДПС
Рамадан Байрам Аталай
БСП
- Манол Трифонов Генов
- Калин Танев Калапанков
ИТН
Станислав Светозаров Балабанов
Разград (4 мандата)
ГЕРБ-СДС
- Десислава Вълчева Атанасова
- Гюнай Хюсмен Хюсмен (ако Десислава Атанасова реши да влезе от Русе)
ПП-ДБ
Антоанета Димитрова Цонева
ДПС
- Ахмед Реджебов Ахмедов
- Ихсан Халил Хаккъ
Русе (7 мандата)
ГЕРБ-СДС
- Десислава Вълчева Атанасова
- Георги Николаев Кръстев
- Богдан Стефанов Донев (ако Десислава Атанасова влезе от Разград)
ПП-ДБ
- Мартин Димитров Димитров
- Иван Белчев Белчев
"Възраждане"
Златан Стоянов Златанов
ДПС
Ализан Нихат Яхова
БСП
- Иван Валентинов Иванов
- Ивалинка Тодорова Цанкова
Силистра (4 мандата)
ГЕРБ-СДС
Ивелин Статев Иванов
ПП-ДБ
Стоян Иванов Георгиев
ДПС
- Джевдет Ибрям Чакъров
- Гюнер Нихат Ахмед
Сливен (6 мандата)
ГЕРБ-СДС
- Десислава Жекова Танева
- Мария Щерева Белова
ПП-ДБ
Татяна Славова Султанова-Сивева
"Възраждане"
Климент Пламенов Шопов
ДПС
Хатидже Мехмедова Георгиева
БСП
Деян Цанков Дечев
Смолян (4 мандата)
ГЕРБ-СДС
Красимир Митков Събев
ПП-ДБ
Михал Григоров Камбарев
ДПС
- Хайри Реджебов Садъков
- Анджей Веселинов Джандев
София 23-ти МИР (19 мандата)
ГЕРБ-СДС
- Румен Димитров Христов
- Александър Руменов Ненков
- Николай Нидал Алгафари
- Александър Койчев Иванов
- Асен Георгиев Балтов
ПП-ДБ
- Кирил Петков Петков
- Божидар Пламенов Божанов
- Атанас Петров Атанасов
- Настимир Ананиев Ананиев
- Васил Христов Пандов
- Надежда Георгиева Йорданова
- Венко Николов Сабрутев
- Васил Стефанов Стефанов
- Кристина Николаева Петкова
"Възраждане"
- Николай Георгиев Дренчев
- Иво Георгиев Русчев
- Маргарита Атанасова Генчева
- Ивелин Първанов Първанов (Ако Николай Дренчев влезе от Ловеч)
БСП
Христо Танчев Проданов
ИТН
Павела Василева Митова
София 24-ти МИР (13 мандата)
ГЕРБ-СДС
- Тома Любомиров Биков
- Рая Назар Назарян
- Евгения Бисерова Алексиева
- Деница Пламенова Николова
ПП-ДБ
- Христо Любомиров Иванов
- Лена Здравкова Бориславова
- Андрей Иванов Цеков
- Петър Василев Кьосев
- Стоян Александров Михайлов
- Нели Стойчева Димитрова
- Петър Георгиев Петров (Ако Христо Иванов влезе от Варна)
"Възраждане"
- Петър Николаев Петров
- Александър Димитров Арангелов
- Деян Николаев Николов (Ако Петър Петров влезе от Монтана)
- Ивайло Георгиев Чорбов (Ако Петър Петров влезе от Монтана, а Арангелов от София област)
БСП
Георги Страхилов Свиленски
ИТН
Пламен Иванов Данаилов
София 25-ти МИР (14 мандата)
ГЕРБ-СДС
- Бойко Методиев Борисов
- Христо Георгиев Гаджев
- Анна Василева Александрова
- Лъчезар Богомилов Иванов
- Петър Николаев Николов (Ако Бойко Борисов влезе от Пловдив)
ПП-ДБ
- Христо Христов Петров
- Владислав Панчев Панев
- Калина Бориславова Константинова
- Венеция Огнянова Нецова-Ангова
- Елисавета Димитрова Белобрадова
"Възраждане"
- Костадин Тодоров Костадинов
- Иво Георгиев Русчев
- Деян Николаев Николов
- Димо Георгиев Дренчев (Ако Костадин Костадинов влезе от Варна)
БСП
- Корнелия Петрова Нинова
- Милко Николаев Панов (Ако Корнелия Нинова влезе от Благоевград)
ИТН
- Филип Маринов Станев
- Иван Стойнов Кючуков (Ако Филип Станев влезе от Русе)
София област (14 мандата)
ГЕРБ-СДС
- Младен Найденов Маринов
- Валентин Мирчов Милушев
- Марин Василев Маринов
ПП-ДБ
- Александър Димитров Симидчиев
- Искрен Николаев Митев
"Възраждане"
- Александър Димитров Арангелов
- Георги Димитров Прасков (Ако Александър Арангелов влезе от 24-ти МИР)
ДПС
Петър Пандушев Чобанов
БСП
Иван Ивайлов Ченчев
Стара Загора (11 мандата)
ГЕРБ-СДС
- Красимир Георгиев Вълчев
- Маноил Минчев Манев
- Илиана Петкова Жекова
- Бояна Тихомирова Танева-Манова (ако Красимир Вълчев избере да влезе от Шумен)
ПП-ДБ
- Радослав Стефанов Рибарски
- Атанас Владиславов Славов
"Възраждане"
- Искра Михайлова Михайлова
- Даниел Станиславов Проданов
ДПС
Халил Реджепов Летифов
БСП
Георги Янчев Гьоков
Търговище (4 мандата)
ГЕРБ-СДС
Теменужка Петрова Петкова
ПП-ДБ
Илина Симеонова Мутафчиева
ДПС
Джейхан Хасанов Ибрямов
БСП
- Борислав Гуцанов Гуцанов
- Светослав Иванов Стефанов (Ако Борислав Гуцанов влезе от Варна)
Хасково (8 мандата)
ГЕРБ-СДС
- Делян Александров Добрев
- Георги Тенев Станков
ПП-ДБ
- Асен Василев
- Катя Максимова Панева
- Веселин Жеков Недев (Ако Асен Василев влезе от София)
"Възраждане"
Георги Николаев Георгиев
ДПС
- Сезгин Юсеин Мехмед
- Мюмюн Сали Мюмюн
БСП
- Атанас Зафиров Зафиров
- Смиляна Николова Нитова-Кръстева (Ако Атанас Зафиров влезе от Враца)
Шумен (6 мандата)
ГЕРБ-СДС
- Красимир Георгиев Вълчев
- Илтер Бейзатов Садъков
- Ралица Тодорова Ангелова (ако Красимир Вълчев избере да влезе от Стара Загора)
ПП-ДБ
Николай Денков Денков
"Възраждане"
Веселин Миленов Вешев
ДПС
- Мустафа Сали Карадайъ
- Хамид Бари Хамид
- Кадир Реджебов Насуфов (Ако Карадайъ влезе от Кърджали)
Ямбол (4 мандата)
ГЕРБ-СДС
Димитър Ангелов Иванов
ПП-ДБ
Мирослав Николаев Иванов
"Възраждане"
Никола Ангелов Димитров
БСП
- Кристиан Иванов Вигенин
- Димитър Георгиев Биволаров (Ако Вигенин избере да влезе от Велико Търново)