Централната избирателна комисия трябва да обяви в следващите два дни окончателните резултати от предсрочните парламентарни избори на 2 април. Това ще стане след повторно въвеждане на протоколите и сверяване на сметките.

9 април пък е срокът, до който трябва да се знае със сигурност и поименния състав на 49-ото Народно събрание, като бъдат отчетени преференциално избраните депутати.

Към момента пълният списък на новите народни представители по райони и политически сили, пише "24 часа", изглежда така:

Благоевград (11 мандата)

ГЕРБ-СДС

Росен Димитров Желязков

Стефан Апостолов Апостолов

Даниела Владимирова Савеклиева

Костадин Томов Стойков

ПП-ДБ

Андрей Атанасов Гюров

Георги Йорданов Ганев

"Възраждане"

Цончо Томов Ганев

Цвета Валентинова Рангелова (ако Цончо Ганев реши да влезе от Бургас)

ДПС

Делян Пеевски

Йордан Цонев

Елхан Кълков (ако Йордан Цонев реши да влезе от Велико Търново)

Фатима Йълдъс (ако Делян Пеевски влезе от Пазарджик)

БСП

Корнелия Петрова Нинова

Богдан Емилов Боцев (ако Корнелия Нинова реши да влезе от София)

ИТН

Станислав Тодоров Трифонов

Петя Божидарова Димитрова

Бургас (14 мандата)

ГЕРБ-СДС

Жечо Дончев Станков

Любен Любенов Дилов

Галя Стоянова Желязкова

Андрей Стоянов Рунчев

ПП-ДБ

Константин Живков Бачийски

Димитър Георгиев Найденов

Даниела Стоянова Божинова

"Възраждане"

Цончо Томов Ганев

Борис Димитров Аладжов

Звезделина Камелиева Каравелова (Ако Цончо Ганев реши да влезе от Благоевград)

ДПС

Севим Исмаил Али

Ешереф Кязим Ешереф

Фатме Хасан Рамадан

БСП

Петър Георгиев Кънев

ИТН

Ивайло Ванев Вълчев

Варна (16 мандата)

ГЕРБ-СДС

Даниел Павлов Митов

Красен Кирилов Кралев

Славена Димитрова Точева

Павел Алексеев Христов

Бранимир Николаев Балачев

Медиха Енвер Мехмед-Хамза

ПП-ДБ

Даниел Максим Лорер

Ивайло Христов Митковски

Калоян Тонев Икономов

Антон Йорданов Тонев

"Възраждане"

Костадин Тодоров Костадинов

Коста Георгиев Стоянов

Светослав Тодоров Тодоров

Никола Ангелов Димитров (ако Костадин Костадинов реши да влезе от София)

ДПС

Филиз Хакъева Хюсменова

БСП

Борислав Гуцанов Гуцанов

Павел Енев Раличков (ако Борислав Гуцанов избере да влезе от Търговище)

ИТН

Тошко Йорданов Хаджитодоров

Драгомир Стефанов Петров (ако Тошко Йорданов реши да влезе от Плевен)

Велико Търново (8 мандата)

ГЕРБ-СДС

Костадин Георгиев Ангелов

Георги Петров Недев

ПП-ДБ

Людмила Николаева Илиева

Йордан Ивов Терзийски

"Възраждане"

Станислав Добринов Стоянов

ДПС

Йордан Кирилов Цонев

Мастън Османов Мастънов (ако Йордан Цонев реши да влезе от Благоевград)

БСП

Кристиан Иванов Вигенин

Валентина Иванова Димова (ако Кристиан Вигенин реши да влезе от Ямбол)

ИТН

Андрей Иванов Чорбанов

Видин (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Росица Любенова Кирова

ПП-ДБ

Любен Иванов Иванов

"Възраждане"

Валери Иванов Сираков

ДПС

Станислав Димитров Анастасов

Враца (6 мандата)

ГЕРБ-СДС

Красен Кръстев

Мартин Харизанов

ПП-ДБ

Деница Симеонова

"Възраждане"

Ивайло Папов

ДПС

Цветан Енчев

БСП

Атанас Зафиров

Иван Г. Иванов (ако Атанас Зафиров избере да влезе от Хасково)

Габрово (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Томислав Пейков Дончев

ПП-ДБ

Явор Руменов Божанков

"Възраждане"

Даниел Петров Петров

БСП

Драгомир Велков Стойнев

Добрич (5 мандата)

ГЕРБ-СДС

Деница Евгениева Сачева

ПП-ДБ

Ивайло Николаев Мирчев

"Възраждане"

Константина Венциславова Петрова

ДПС

Ертен Белгинова Анисова

БСП

Мая Йорданова Димитрова

Кърджали (5 мандата)

ДПС

Мустафа Карадайъ

Елван Гюркаш

Байрам Байрам

Адлен Шевкед

Павлин Кръстев (ако Мустафа Карадайъ влезе от Шумен)

ИТН

Цветан Иванов Предов

Кюстендил (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Христо Богомилов Терзийски

Даниел Тихомиров Александров

ПП-ДБ

Георги Николаев Стамов

"Възраждане"

Димчо Димитров Димчев

Ловеч (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Николай Нанков Нанков

ПП-ДБ

Искрен Цветославов Арабаджиев

"Възраждане"

Николай Георгиев Дренчев

БСП

Ирена Тодорова Анастасова

Монтана (4 мандата)

ГЕРБ

Ирена Методиева Димова

ПП-ДБ

Ванина Димитрова Вецина

"Възраждане"

Петър Николаев Петров

Евелина Захариева Петкова (ако Петров влезе от 24-и МИР в София)

ДПС

Димитър Иванов Аврамов

Пазарджик (8 мандата)

ГЕРБ-СДС

Екатерина Спасова Гечева-Захариева

Стефан Неделчев Мирев

ПП-ДБ

Ивайло Шотев

Петър Куленски

"Възраждане"

Стоян Николов Таслаков

ДПС

Делян Славчев Пеевски

Небие Исмет Кабак

Осман Акчай Мурадов (ако Делян Пеевски влезе от Благоевград)

БСП

Драгомир Велков Стойнев

Перник (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Георг Даниелов Георгиев

Емил Ангелов Костадинов

ПП-ДБ

Бойко Илиев Рашков

"Възраждане"

Димо Георгиев Дренчев

Плевен (8 мандата)

ГЕРБ-СДС

Пламен Тачев Петров

Валери Пламенов Лачовски

ПП-ДБ

Радостин Петев Василев

Деян Петев Петков

"Възраждане"

Ивелин Първанов Първанов

ДПС

Марио Киров Рангелов

БСП

Румен Василев Гечев

ИТН

Тошко Йорданов Хаджитодоров

Александър Атанасов Александров (ако Тошко Йорданов влезе от Варна)

Пловдив-град (12 мандата)

ГЕРБ-СДС

Бойко Методиев Борисов

Радомир Петров Чолаков

Десислава Цветанчова Трифонова

Стефан Иванов Шилев (ако Бойко Борисов влезе от София)

ПП-ДБ

Никола Георгиев Минчев

Манол Костадинов Пейков

Йордан Яворов Иванов

Христо Йорданов Даскалов

"Възраждане"

Ангел Жеков Георгиев

Емил Янков Янков

ДПС

Танер Мехмед Али

БСП

Иван Богомилов Петков

ИТН

Гроздан Спасов Караджов

Пловдив-област (11 мандата)

ГЕРБ-СДС

Вежди Летиф Рашидов

Иван Йовков Червенков

Йордан Стоянов Кръстанов

ПП-ДБ

Росен Добрев Костурков

Катя Максимова Панева

"Възраждане"

Стоян Николов Таслаков

Кръстьо Стоянов Врачев

ДПС

Рамадан Байрам Аталай

БСП

Манол Трифонов Генов

Калин Танев Калапанков

ИТН

Станислав Светозаров Балабанов

Разград (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Десислава Вълчева Атанасова

Гюнай Хюсмен Хюсмен (ако Десислава Атанасова реши да влезе от Русе)

ПП-ДБ

Антоанета Димитрова Цонева

ДПС

Ахмед Реджебов Ахмедов

Ихсан Халил Хаккъ

Русе (7 мандата)

ГЕРБ-СДС

Десислава Вълчева Атанасова

Георги Николаев Кръстев

Богдан Стефанов Донев (ако Десислава Атанасова влезе от Разград)

ПП-ДБ

Мартин Димитров Димитров

Иван Белчев Белчев

"Възраждане"

Златан Стоянов Златанов

ДПС

Ализан Нихат Яхова

БСП

Иван Валентинов Иванов

Ивалинка Тодорова Цанкова

Силистра (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Ивелин Статев Иванов

ПП-ДБ

Стоян Иванов Георгиев

ДПС

Джевдет Ибрям Чакъров

Гюнер Нихат Ахмед

Сливен (6 мандата)

ГЕРБ-СДС

Десислава Жекова Танева

Мария Щерева Белова

ПП-ДБ

Татяна Славова Султанова-Сивева

"Възраждане"

Климент Пламенов Шопов

ДПС

Хатидже Мехмедова Георгиева

БСП

Деян Цанков Дечев

Смолян (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Красимир Митков Събев

ПП-ДБ

Михал Григоров Камбарев

ДПС

Хайри Реджебов Садъков

Анджей Веселинов Джандев

София 23-ти МИР (19 мандата)

ГЕРБ-СДС

Румен Димитров Христов

Александър Руменов Ненков

Николай Нидал Алгафари

Александър Койчев Иванов

Асен Георгиев Балтов

ПП-ДБ

Кирил Петков Петков

Божидар Пламенов Божанов

Атанас Петров Атанасов

Настимир Ананиев Ананиев

Васил Христов Пандов

Надежда Георгиева Йорданова

Венко Николов Сабрутев

Васил Стефанов Стефанов

Кристина Николаева Петкова

"Възраждане"

Николай Георгиев Дренчев

Иво Георгиев Русчев

Маргарита Атанасова Генчева

Ивелин Първанов Първанов (Ако Николай Дренчев влезе от Ловеч)

БСП

Христо Танчев Проданов

ИТН

Павела Василева Митова

София 24-ти МИР (13 мандата)

ГЕРБ-СДС

Тома Любомиров Биков

Рая Назар Назарян

Евгения Бисерова Алексиева

Деница Пламенова Николова

ПП-ДБ

Христо Любомиров Иванов

Лена Здравкова Бориславова

Андрей Иванов Цеков

Петър Василев Кьосев

Стоян Александров Михайлов

Нели Стойчева Димитрова

Петър Георгиев Петров (Ако Христо Иванов влезе от Варна)

"Възраждане"

Петър Николаев Петров

Александър Димитров Арангелов

Деян Николаев Николов (Ако Петър Петров влезе от Монтана)

Ивайло Георгиев Чорбов (Ако Петър Петров влезе от Монтана, а Арангелов от София област)

БСП

Георги Страхилов Свиленски

ИТН

Пламен Иванов Данаилов

София 25-ти МИР (14 мандата)

ГЕРБ-СДС

Бойко Методиев Борисов

Христо Георгиев Гаджев

Анна Василева Александрова

Лъчезар Богомилов Иванов

Петър Николаев Николов (Ако Бойко Борисов влезе от Пловдив)

ПП-ДБ

Христо Христов Петров

Владислав Панчев Панев

Калина Бориславова Константинова

Венеция Огнянова Нецова-Ангова

Елисавета Димитрова Белобрадова

"Възраждане"

Костадин Тодоров Костадинов

Иво Георгиев Русчев

Деян Николаев Николов

Димо Георгиев Дренчев (Ако Костадин Костадинов влезе от Варна)

БСП

Корнелия Петрова Нинова

Милко Николаев Панов (Ако Корнелия Нинова влезе от Благоевград)

ИТН

Филип Маринов Станев

Иван Стойнов Кючуков (Ако Филип Станев влезе от Русе)

София област (14 мандата)

ГЕРБ-СДС

Младен Найденов Маринов

Валентин Мирчов Милушев

Марин Василев Маринов

ПП-ДБ

Александър Димитров Симидчиев

Искрен Николаев Митев

"Възраждане"

Александър Димитров Арангелов

Георги Димитров Прасков (Ако Александър Арангелов влезе от 24-ти МИР)

ДПС

Петър Пандушев Чобанов

БСП

Иван Ивайлов Ченчев

Стара Загора (11 мандата)

ГЕРБ-СДС

Красимир Георгиев Вълчев

Маноил Минчев Манев

Илиана Петкова Жекова

Бояна Тихомирова Танева-Манова (ако Красимир Вълчев избере да влезе от Шумен)

ПП-ДБ

Радослав Стефанов Рибарски

Атанас Владиславов Славов

"Възраждане"

Искра Михайлова Михайлова

Даниел Станиславов Проданов

ДПС

Халил Реджепов Летифов

БСП

Георги Янчев Гьоков

Търговище (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Теменужка Петрова Петкова

ПП-ДБ

Илина Симеонова Мутафчиева

ДПС

Джейхан Хасанов Ибрямов

БСП

Борислав Гуцанов Гуцанов

Светослав Иванов Стефанов (Ако Борислав Гуцанов влезе от Варна)

Хасково (8 мандата)

ГЕРБ-СДС

Делян Александров Добрев

Георги Тенев Станков

ПП-ДБ

Асен Василев

Катя Максимова Панева

Веселин Жеков Недев (Ако Асен Василев влезе от София)

"Възраждане"

Георги Николаев Георгиев

ДПС

Сезгин Юсеин Мехмед

Мюмюн Сали Мюмюн

БСП

Атанас Зафиров Зафиров

Смиляна Николова Нитова-Кръстева (Ако Атанас Зафиров влезе от Враца)

Шумен (6 мандата)

ГЕРБ-СДС

Красимир Георгиев Вълчев

Илтер Бейзатов Садъков

Ралица Тодорова Ангелова (ако Красимир Вълчев избере да влезе от Стара Загора)

ПП-ДБ

Николай Денков Денков

"Възраждане"

Веселин Миленов Вешев

ДПС

Мустафа Сали Карадайъ

Хамид Бари Хамид

Кадир Реджебов Насуфов (Ако Карадайъ влезе от Кърджали)

Ямбол (4 мандата)

ГЕРБ-СДС

Димитър Ангелов Иванов

ПП-ДБ

Мирослав Николаев Иванов

"Възраждане"

Никола Ангелов Димитров

БСП