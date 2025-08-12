Към настоящия момент генералното консулството на Русия във Варна не разполага със сграда за осъществяване на дейността си, решението ще бъде взето в съответствие с установените процедури, заявиха от министерството

Решение за предоставяне на разрешение за ползване на сграда, по искане на Руската федерация, ще бъде взето в съответствие с установените процедури за съгласуване между компетентните български институции и съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения. Това казаха от Министерството на външните работи (МВнР) в отговор на запитване дали в МВнР е постъпило искане от страна на Русия за откриване на Генерално консулство във Варна, предава БТА.

По-рано днес от "Демократи за силна България" казаха, че са получили данни, според които Руската федерация чрез дипломатическа нота, изпратена от посолството ѝ в София до МВнР, е поискала разрешение - под формалния предлог за "процедура на реципрочност" - за откриване на Генерално консулство във Варна.

Планът е то да бъде разположено в бизнес сграда на кръстовището на ул. "Дунав" и ул. "Козлодуй", едва на 200 метра от щаба на Военноморските сили на България, казаха от партията.

Генералното консулство на Руската федерация в град Варна не е закрито, в тази връзка не е в ход процедура по неговото откриване, обясниха от МВнР. Към настоящия момент генералното консулството на Русия във Варна не разполага със сграда за осъществяване на дейността си.

Българската страна не е взела решение за предоставянето на разрешение относно вида и точното местонахождение на консулското представителство, които биха могли да бъдат използвани от Русия за осъществяването на този тип дипломатическа дейност, посочиха от МВнР.

В края на февруари министърът на външните работи Георг Георгиев каза, че не е искано съгласие от българските институции за възобновяването на дейността на руското консулство във Варна.

През март Георгиев съобщи, че Руската федерация разполага с 22 дипломатически и 22 административно-технически служители в България.

