Според президента приетите в последния момент промени отнемат установени гаранции при осъществяване на определени разпоредителни сделки с имущество, поверено на държавата

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Държавният глава счита, че приетите в последния момент, на 31 юли 2025 г. промени, отнемат установени в закон гаранции при осъществяване на определени разпоредителни сделки с имущество, поверено на държавата. Улеснява се продажбата на имущество от предприятия, включени в т.нар. забранителен списък по Закона за приватизация и следприватизационен контрол ().

Отпада изискването приватизационна продажба на обособените части от търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 (т.нар. забранителен списък) да бъде възможна само след решение от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. Във връзка с това в мотивите си президентът Радев посочва, че тези промени в ЗПСПК създават условия за прикриване на политическа отговорност на управляващото мнозинство.

По-притеснителното е обаче, че те легализират отказ от конституционни правомощия, поверени на изпълнителната власт по управление и разпореждане с имущество, отговорност на държавата. В дългосрочен план това би се отразило на активите на самите дружества и обезсмислило забранителния списък, в който номинално присъстват, пише в мотивите си държавният глава.

По отношение на промените в Закона за насърчаване на инвестициите и в Закона за опазване на околната среда, Румен Радев посочва, че принципно подкрепя идеята за изрично въвеждане в закона на ускорени административни процедури за реализирането на значими проекти, предназначени за задоволяване на обществени потребности в публичен интерес. Това обаче следва да се прави при обективни критерии, при спазване на изискванията за предвидимост и оправданост. С допълнението на определението за "обект със стратегическа важност" в ЗООС, законодателят създава възможност за заобикаляне на целия процес на разработване и приемане на конкретните стратегии и постигането на законоустановените им цели. Подменя се самото предназначение на ускорените процедури за приоритетни проекти и така се създава възможност те да бъдат използвани отвъд легитимните им цели.

На 31 юли парламентът прие окончателно промени в Закона за държавната собственост с гласовете на ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ" и двама нечленуващи в парламентарна група депутати. Останалите политически сили - "Продължаваме промяната-Демократична България", "Възраждане", "Алианс за права и свободи", "Морал, единство, чест" и "Величие" не участваха в гласуването. Това беше последният законопроект, приет от депутатите, преди да излязат в лятна ваканция.

Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата, каза вчера президентът Румен Радев по повод приетите промени в закона. Той смята, че "правителството на Пеевски и Борисов се готви да разпродава 4400 държавни имота", обявявайки това за "най-големия грабеж от 90-те години насам". "Това са 4400 държавни имота. Неслучайно прокараха промените в Закона за държавната собственост в навечерието на отпуските. Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата. Така една грешка води до друга грешка. От тях ще се облажи клиентелата на новата сглобка, а ще обеднеят всички българи и ще пострада и природата. Затова наложих вето и очаквам депутатите да го осмислят", каза още президентът.

От Министерския съвет не се забавиха с отговора си на думите на държавния глава. "Поради злонамереност и желание за поредна атака срещу коалиционното правителство, Министерският съвет реши да предложи на Народното събрание да одобри Програмата", обясниха от кабинета "Желязков" и публикуваха писмото, с което излагат мотивите си до председателя на НС. Министерският съвет публикува на фейсбук страницата си пълния текст на писмото, посочвайки като мотив да бъдат избегнати всякакви бъдещи спекулации по темата.

Според кабинета през последните десетилетия се наблюдава акумулиране на загуба при управлението на такива имоти, изразяваща се в ангажирането на средства за опазването и поддържането им, както и в липса на приходи. "За голяма част от имотите и правата върху тях липсват актове за собственост и актуални идентификационни данни", посочват от кабинета. "С приетата програма правителството си поставя задача тези процеси да бъдат оптимизирани, в т.ч. чрез изясняване на фактическото положение, правен режим и статут на притежаваните от държавата недвижими имоти", се казва още в писмото.

Депутатът от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов пък нарече думите на президента Радев "популистка лъжа", с която "внушава неистини" и "разделя българското общество".

В позицията си, публикувана във Фейсбук, Стоянов посочи още, че Радев коментира изкуствено създадено напрежение от ПП-ДБ и казва, че промените в Закона за държавната собственост не предвиждат разпродажба на държавни имоти, а прехвърлянето им към общините в страната. Стоянов заявява още, че ДПС - Ново начало няма да допусне държавни имоти да бъдат продавани на когото и да било.

Калин Стоянов продължи с критиките си към президента и днес с пост във Фейсбук по повод кортежа му във Варна вчера. "Недоумение буди огромното разминаване, когато някой се представя за човек от народа, а в същото време се движи с охрана, достойна за велик диктатор. Тази показна охрана не само контрастира с образа на "човек от народа", но и издава дистанцията и недоверието към самите хора, за които уж се грижи. С подобни изпълнения президентът Радев все повече заприличва на своя пряк ръководител и идол от Москва", пише в поста си Калина Стоянов.

