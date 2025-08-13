Столичната община публикува обществена поръчка за избор на нова обслужваща банка, която ще отговаря за финансовото обслужване на Общината и нейните структури. В срок от десет дни се очаква заинтересованите финансови институции да подадат своите предложения, съобщиха от Общината.

Столична община

Столичната община е изпратила и писмени покани за участие в процедурата до четирите най-големи банки спрямо критериите на Българската народна банка.

Критериите за избор бяха определени от специално сформирана комисия, включваща общински съветници и представители на администрацията. Комисията бе създадена със заповед на кмета на Столична община с цел процесът да бъде максимално прозрачен и да осигури равнопоставена конкуренция между кандидатите, се посочва в прессъобщението.

С тази процедура Столична община цели да гарантира ефективно, надеждно и прозрачно управление на публичните средства, в интерес на всички граждани на София.

Работна група изготвя критерии за подбор на банка, която ще обслужва Столичната община
Виж още Работна група изготвя критерии за подбор на банка, която ще обслужва Столичната община

От Столичната община припомнят, че всички разплащания към контрагенти и служители на Общината ще се извършват по график и без прекъсване.

На 29 юли от Столична община съобщиха, че Общинска банка е изпратила предизвестие за прекратяване на договора с нея. Преди това кметът на София внесе доклад до Столичния общински съвет за прекратяване на взаимоотношенията с Общинска банка, която обслужва Общината. Общинският съветник от "Продължаваме промяната-Демократична България" Благовеста Кенарова на заседание на бюджетната комисия към Съвета обаче поиска отлагането му заради "липса на елементарен анализ и методика за избор на нова банка".

Зам.-кметът Иван Василев обясни тогава, че в доклада изрично е посочено, че ще се състои процедура за избор на банковата институция, в която да участват търговски банки, с които Министерството на финансите има сключени договори за обслужване на плащания чрез Системата за електронни бюджетни разплащания. Банките, които сме предложили в доклада, са посочени от Българската народна банка като петте най-големи банки на база на общите им активи във всеки отчетен период. Тоест това не са разни банки, на които ние сме решили, че ще искаме оферта, коментира Василев.

Общинската съветничка обаче беше защитена от председателя на ПП Асен Василев, който повтори аргументите ѝ. Това доведе до реакция от страна на кмета Васил Терзиев, който от своя страна критикува Василев. Кметът заяви, че общината не иска да работи "с и за намагнетизирани хора", а заместникът му Иван Василев припомни, че според публикации Общинска банка се свързва с лидера на ДПС Делян Пеевски. В отговор Асен Василев призова темата да не се политизира.

ИЗБРАНО
Анджелина Джоли също напуска Холивуд Лайф
Анджелина Джоли също напуска Холивуд
28302
Чия е вината? Кобрата няма да защитава титлата си, задава се съдебна сага Корнер
Чия е вината? Кобрата няма да защитава титлата си, задава се съдебна сага
14290
От декември тръгва продажбата на стартовите комплекти с евромонети за граждани и бизнес Бизнес
От декември тръгва продажбата на стартовите комплекти с евромонети за граждани и бизнес
10375
Китай с реален шанс да изпревари САЩ на Луната IT
Китай с реален шанс да изпревари САЩ на Луната
3304
Учени откриха артефакти от най-старите известни хоминиди в Индонезия Impressio
Учени откриха артефакти от най-старите известни хоминиди в Индонезия
1168
Кои са най-безопасните градове в Европа? Една от най-популярните дестинации изненадващо оглавява класацията Trip
Кои са най-безопасните градове в Европа? Една от най-популярните дестинации изненадващо оглавява кла...
10026
В какви ястия върви да сложим тученица Вкусотии
В какви ястия върви да сложим тученица
9339
Съвместимост със Стрелец: Най-лоши и най-добри партньори за брак и любов Zodiac
Съвместимост със Стрелец: Най-лоши и най-добри партньори за брак и любов
250