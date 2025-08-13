350 Снимка: БТА

Столичната община публикува обществена поръчка за избор на нова обслужваща банка, която ще отговаря за финансовото обслужване на Общината и нейните структури. В срок от десет дни се очаква заинтересованите финансови институции да подадат своите предложения, съобщиха от Общината.

Столичната община е изпратила и писмени покани за участие в процедурата до четирите най-големи банки спрямо критериите на Българската народна банка.

Критериите за избор бяха определени от специално сформирана комисия, включваща общински съветници и представители на администрацията. Комисията бе създадена със заповед на кмета на Столична община с цел процесът да бъде максимално прозрачен и да осигури равнопоставена конкуренция между кандидатите, се посочва в прессъобщението.

С тази процедура Столична община цели да гарантира ефективно, надеждно и прозрачно управление на публичните средства, в интерес на всички граждани на София.

От Столичната община припомнят, че всички разплащания към контрагенти и служители на Общината ще се извършват по график и без прекъсване.

На 29 юли от Столична община съобщиха, че Общинска банка е изпратила предизвестие за прекратяване на договора с нея. Преди това кметът на София внесе доклад до Столичния общински съвет за прекратяване на взаимоотношенията с Общинска банка, която обслужва Общината. Общинският съветник от "Продължаваме промяната-Демократична България" Благовеста Кенарова на заседание на бюджетната комисия към Съвета обаче поиска отлагането му заради "липса на елементарен анализ и методика за избор на нова банка".

Зам.-кметът Иван Василев обясни тогава, че в доклада изрично е посочено, че ще се състои процедура за избор на банковата институция, в която да участват търговски банки, с които Министерството на финансите има сключени договори за обслужване на плащания чрез Системата за електронни бюджетни разплащания. Банките, които сме предложили в доклада, са посочени от Българската народна банка като петте най-големи банки на база на общите им активи във всеки отчетен период. Тоест това не са разни банки, на които ние сме решили, че ще искаме оферта, коментира Василев.

Общинската съветничка обаче беше защитена от председателя на ПП Асен Василев, който повтори аргументите ѝ. Това доведе до реакция от страна на кмета Васил Терзиев, който от своя страна критикува Василев. Кметът заяви, че общината не иска да работи "с и за намагнетизирани хора", а заместникът му Иван Василев припомни, че според публикации Общинска банка се свързва с лидера на ДПС Делян Пеевски. В отговор Асен Василев призова темата да не се политизира.

