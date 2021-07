10622 Снимка: БТА

Главният прокурор Иван Гешев изпрати писмо до Висшия съдебен съвет (ВСС) в отговор на предложението на служебния правосъден министър Янаки Стоилов да бъде започната процедура за предсрочното му освобождаване от поста.

В него обвинител №1 е приложил 27 прессъобщения на прокуратурата и статии в медии и иска от съдебните кадровици да ги приемат като допълнителните материали, които също да бъдат разгледани на утрешния пленум на съвета, свикан от Стоилов. Гешев изтъква, че и неговото предложение е мотивирано с информация от вътрешния министър Бойко Рашков от 11 съобщения на прокуратурата, медийни публикации и дори коментари на читатели във форуми.

"С оглед горното и предвид обстоятелството, че аргументите в сигнала се основават само и единствено на медийни публикации и прессъобщения, приложени Ви изпращам допълнителни прессъобщения и статии, отразяващи дейността на ПРБ", заявява Гешев.

Материалите (вижте тук) започват с протоколите на ВСС от изслушването му като кандидат за главен прокурор през октомври 2019 г. и от това в Народното събрание от 2020 г. От прокуратурата поясниха, че те са подбрани, за да се види, че Гешев е отговорил още тогава на част от въпросите, които Рашков е поставил в сигнала си.

След това са изброени съобщения за разследванията срещу бизнесмена Васил Божков, за групата шпиони от военното разузнаване, статии както в български медии, като например "Бившият обвинител № 1 Филчев към Радев: Не се шегувайте с прокуратурата", така и в чужди - в CNN - "How an alleged Russian Spy ring stole NATO and EU secrets from Bulgaria", и "Уолстрийт джърнъл" - "How an alleged Russian Spy Ring Used Cold War Tactics", интервюта и др.

В списъка е и решение на Върховния касационен съд от 2007 г., свързано с твърденията в сигнала срещу Гешев за разгласяването на информация, събрана със специални разузнавателни средства (СРС). В сигнала се сочи, че според чл. 145а НК това е престъпление, а когато е извършено от длъжностно лице, на което е станала известна в кръга на неговата служба, се наказва с от 1 до 5 години затвор и лишаване от права. В отговор прокуратурата прилага решението на ВКС, в което се казва:

"Данните, получени в резултат на специалните разузнавателни средства (СРС), се подчиняват на режима на специалния закон (ЗЗКИ) до момента, в който органите на досъдебното производство по силата на планираната от тях тактика по разследване по всяко конкретно дело се позоват на получената чрез тях информация и на доказателствените средства, чрез които тя се възпроизвежда. Щом обаче органите на досъдебното производство или съдът решават, че тази информация има значение за правилното решаване на делото и са я включили в общата съвкупност на доказателствените материали чрез съответните доказателствени средства, то те се подчиняват вече на правилата на НПК при спазване на всички основни начала на наказателния процес, вкл. и на изискването за равнопоставеност на страните".