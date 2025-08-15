"Няма нито един обект, който да е приватизиран, а те по средата на лятото няма какво да правят и бранят с телата си", защити продажбата на държавни имоти лидерът на ГЕРБ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов защити програмата на кабинета "Желязков" за продажба на 4400 имота с отпаднала необходимост, като обвини президента Румен Радев, ПП-ДБ и ДПС-"Ново начало" в безпочвени критики към управляващите, но за сметка на това - отправени в много добър синхрон между тях.

"Поне 15-20 г. ГЕРБ е в различни управления, имаме пет правителства. Има ли държавен имот, продаден или приватизиран, от който да се срамуваме? Няма", коментира Борисов пред журналисти в Айдемир.

И отбеляза, че нападките срещу кабинета са заради битката в център - лявото пространство у нас, защото вдясно останали само ГЕРБ.

"Група леви партии, начело с популист президент, си измислят по средата на лятото... Защото "пепетата" казаха, че с телата си щели да бранят държавната собственост. Пеевски и той ги брани. И Радев - и той ги брани. Само че не казват какво е останало от разбойническата приватизация да се приватизира. Всеки ден си търсят някакъв повод. С телата си щели да бранят. Кое? Битката в център - ляво вече е толкова голяма, че всеки ден търсят някакъв повод", възмути се лидерът на ГЕРБ. Виж още Пеевски се обяви против продажбата на държавни имоти

Борисов даде като пример как държавни имоти, като бившите казарми в Стара Загора и Шумен, които негови правителства са преотстъпили на общините, сега не са рушащи се сгради и на тяхно място има спортни зали. За сметка на това в Пловдив казармата си стояла буренясала, също като бившата поликлиника в Банкя, направи сравнение лидерът на ГЕРБ.

"Правителството се бори с пожари, а те няма какво да правят и почват да бранят. Ще се приватизира - кое?! Борисов научи българите да карат без пари, да карат по магистралите без пари, не е правилно, но съм го направил. От Радев до Асен Василев забелязвам много добър синхрон напоследък. Между Радев, ПП и Новото начало. Всеки ден първо закриват пепетата и казват закриваме КОНПИ, после Ново начало и Радев. Това са партиите в център-ляво. За съжаление, вдясно останахме само ние", заключи Борисов. Виж още Добрев обвини ПП за спряната продажба на държавни имоти, критикува кабинета, че се огънал

Лидерът на ГЕРБ обяви, че партията му е дясна и затова смята, че държавата е лош стопанин, като добави, че разбира се, не подкрепя разбойническа приватизация. И уточни: "Няма нито един обект, който да съм чул, че се приватизира, само шум".

"Чакаме ги хубаво да си починат и от септември да почнат протести", каза той по адрес на политическите опоненти. Но все пак изрази очакването ДПС - Ново начало" да продължи да подкрепя кабинета "Желязков".

"Тази паянтова управленска конструкция в момента изисква висша политическа отговорност. Мисля, че Новото начало няма да вървят в посока да пада правителството, защото аз няма да стана ляв", прогнозира Борисов. И добави, че ако все пак падне кабинетът, ще се отиде към предсрочни избори, но тогава другите партии ще трябва да обясняват на избирателите си защо е паднал.

"Мисля, че "Ново начало" няма да вървят в посока да пада правителството", прогнозира той и добави, че ако все пак падне кабинетът, то всеки ще трябва да обяснява на избирателите си защо го е бутнал.

Борисов не подмина и знаковото събитие на деня довечера - срещата между Тръмп и Путин в Аляска, като изрази очакване за мир.

"Днес чакаме... След срещата на Тръмп и Путин ще се наложат големи размествания, спиране на война, дай боже.", коментира той. Лидерът на ГЕРБ допусна, че ще има важно решение от преговорите, защото иначе "няма да тръгнат на символно място за среща, ако няма някакъв план". И посочи, че очаква войната да бъде прекратена след тази среща.

"И се надявам този план да е положителен и за Украйна, и за Русия. На двата народа войниците им не искат да се бият на фронта - така, както лидерите им искат", смята Борисов. Защото "така се бият, че се пленяват", визира той ежедневната размяна на военнопленници между двете воюващи страни.

"Заради убитите си заслужават всички жертви. Казват - земята е свещена. За мен животът е свещен", обяви се за мир лидерът на ГЕРБ.

В коментар на пожарите, които бушуват цяло лято в страната, Бойко Борисов изтъкна, че днес пожарникарите разполагат с модерна техника, докато по негово време имали подръка само "зилове" и пластмасови каски.

