809 Снимка: БТА

Още през следващата седмица започват сондажи за нови водоизточници в Плевен, а от септември ще стартира подмяна на водопроводната мрежа в града в спешен порядък. Това стана ясно след спешна среща в Министерството на регионалното развитие, на която министър Иван Иванов привика кметове, областни управители и представители на ВиК-холдинга заради водния режим и липсата на вода в Плевен и Ловеч, които мъчат населението в двете общини през жежкото лято.

"От септември може да започне подмяната на водопроводната мрежа в Плевен в най-критичните участъци", съобщи пред журналисти след срещата регионалният министър.

Кметът на Плевен Валентин Христов добави, че общината отново ще преразгледа своите проекти, които е подала към МРРБ, за да може да включи подмяна на ВиК мрежата. По думите му това е основен проблем за града. "Имаме около 70 процента загуба във водопреносната мрежа", заяви той. От МРРБ обаче припомнят на сайта си, че водопреносната мрежа е собственост на общините.

Снимка: БТА

За сондажите той уточни, че е нужно качествено и количествено изследване на водата и посочи, че необходимостта на града е от около 800 литра в секунда. В момента дебитът към Плевен е силно намалял, затова градът е с тежък воден режим и министърът определи ситуацията като критична. "Хората имат вода сутрин и следобед около два часа, допълни той. На този режим са още 9 населени места в региона.

По думите на кмета градът се нуждае от цялостен воден цикъл, но такава пълномащабна подмяна на мрежата ще отнеме вероятно година-две. Вече са набелязани кварталите в града с най-голямата загуба на вода и именно от тях ще започне подмяната на водопреносната мрежа.

Снимка: БТА

Министър Иван Иванов съобщи, че е постигнато съгласие за промени в проектите на Плевен, за да може още от есента на най-критичните точки в града, заедно с "ВиК - Плевен", да започне подмяната на водопроводите, за да спрат загубите, които основно пречат на нормалното подаване на вода в града. При намален дебит по водопровода "Черни Осъм" и ниски загуби по магистралния водопровод, имаме 80 процента загуби в града, посочи министърът, цитиран от БТА.

Снимка: Булфото

В рамките на две седмици "ВиК - Плевен" и общинската администрация ще идентифицират най-критичните обекти, които в средата на септември да започнат физически да бъдат подменяни, за да спрат загубите на вода. Иванов посочи, че през общинската инвестиционна програма, когато община Плевен заяви своето желание да се откаже от някои проекти, които не са стартирали, ще могат да се включат тези за подмяната на ВиК мрежата.

Още следващата седмица ще бъде пусната процедурата за Подробен устройствен план и Прединвестиционно проучване за язовир "Черни Осъм", за да сме наясно какви ще бъдат параметрите на язовира, каза още министърът. Той допълни, че това е дългосрочният вариант за решаване на проблемите с водоснадбяването на няколко региона. Постигнато е и съгласие, че ще се поиска от програма "Околна среда" промяна на съществуващия проект и да се акцентира предимно на водоснабдителната инфраструктура, което в средносрочен план също ще реши основна част проблемите на Плевен, допълни Иванов.

Той обобщи, че е налице политическа воля, но четири години са загубени - време, през което е можело да бъдат решени немалка част от проблемите с водата на Плевен.

По данни на омбудсмана Велислава Делчева над 173 хиляди души нямат достъп до питейна вода. А загубите по водопреносната мрежа в страната продължават да са около 60%, като на места стигат и до 80%.

От днес на воден режим преминаха и в родопското село Гълъбово в община Баните, Смолянска област заради намаления дебит на водоизточниците, породен от продължителния сух период и високите температури. Жителите там няма да имат вода всеки ден, в часовете от 10:00 до 18:00 часа.

