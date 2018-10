12260 Снимка: Министерски съвет

Премиерът Бойко Борисов посрещна председателя на Държавния съвет на Китай Ли Къцян в резиденция Бояна с уникален подарък от жената до Боян Петров - Радослава Ненова.

Министър-председателят подари на китайския си гост български трибагреник, на който жената до алпиниста е написала: "The heart of the brave never freeze. Thank you for everything, Radoslava ("Сърцата на смелите никога не замръзват. Благодаря ви за всичко..."

Така Радослава изразява своята благодарност към китайските власти, които организираха безпрецедентна акция за спасяването на алпиниста.

За съжаление тялото на Боян Петров, който бе тръгнал да покорява връх Шиша Пангма в Хималаите, не бе открито.

Снимка: boyanpetrov

Снимка: МС

Ли Къцян и съпругата му разгледаха и древните златни съкровища, изложени в Националния исторически музей.

Китайският премиер е на 4-дневна официална визита в България във връзка със срещата във формат 16+1 (страните от ЦИЕ и Китай), която ще се проведе в събота.

В петък, 6 юли, ще се проведе официална церемония по посрещане на председателя на Държавния съвет на КНР Ли Къцян от премиера Бойко Борисов. Двамата ще проведат разговор на четири очи, последван от пленарни разговори.