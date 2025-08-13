Председателят на социалната парламентарна комисия Деница Сачева ще предложи законови промени, с които и родителите на ученици от 8 до 12 години да имат право на гъвкаво работно време през лятната ваканция. За това тя съобщи във Фейсбук.

Какво означава гъвкаво работно време
Виж още Какво означава гъвкаво работно време

Така и родителите на деца между 8-12 години също ще имат право да предложат писмено на работодателя да промени за определено време продължителността и разпределението на работното им време или да преминат към работа от разстояние, както и други изменения на трудовото правоотношение, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения, пише в мотивите си Сачева.  И добавя, че предложението ѝ е в съответствие с мерките за подобряване на демографската ситуация.

В момента Кодексът на труда предвижда родител (осиновител) на дете до 8-годишна възраст да може писмено да предложи на работодателя изменение за определено време на продължителността и разпределението на работното му време.

Как демографската криза застрашава пазара на труда в България?
Виж още Как демографската криза застрашава пазара на труда в България?

Председателят на социалната комисия уточнява, че ще внесе промените в първите дни на септември.

Сачева посочва, че предлага идеята си първо във Фейсбук, за да чуе мнението на хората. Председателят на социалната комисия пита последователите си дали я одобряват, както и какво биха добавили или променили.

"И аз като много майки прекарвам ваканцията, гледайки детето си. Имам безценната помощ на майка ми, но въпреки това знам колко е трудно. Още повече, че голяма част от бабите също работят и не могат да помагат постоянно.

Много родители пишат и на мен, и на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, че през лятото се изправят пред огромни трудности с грижата за децата си", обяснява още в поста си Сачева.

 

ИЗБРАНО
Анджелина Джоли също напуска Холивуд Лайф
Анджелина Джоли също напуска Холивуд
32712
Троен удар в Унгария уби амбициите на Лудогорец за Шампионска лига Корнер
Троен удар в Унгария уби амбициите на Лудогорец за Шампионска лига
10511
От декември тръгва продажбата на стартовите комплекти с евромонети за граждани и бизнес Бизнес
От декември тръгва продажбата на стартовите комплекти с евромонети за граждани и бизнес
12605
Стартъп предложи $34,5 милиарда за браузъра Chrome IT
Стартъп предложи $34,5 милиарда за браузъра Chrome
2485
Уникално тракийско златно съкровище беше показано в Археологическия музей в София Impressio
Уникално тракийско златно съкровище беше показано в Археологическия музей в София
3201
Чисто, евтино и гостоприемно: "Албена" е сред любимите български курорти на турските туристи Trip
Чисто, евтино и гостоприемно: "Албена" е сред любимите български курорти на турските туристи
1539
Сочни отвътре, запечени отвън: Един пиниз за съвършени наденички Вкусотии
Сочни отвътре, запечени отвън: Един пиниз за съвършени наденички
841
Съвместимост със Стрелец: Най-лоши и най-добри партньори за брак и любов Zodiac
Съвместимост със Стрелец: Най-лоши и най-добри партньори за брак и любов
906
Във Франция е обявено високо ниво на тревога заради екстремните температури над 40 градуса Времето
Във Франция е обявено високо ниво на тревога заради екстремните температури над 40 градуса
64