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В хода на спецоперация, проведена вчера от служители на специализирания отдел "Киберпрестъпност" при ГДБОП под ръководството на Софийска районна прокуратура, е задържан 44-годишен столичанин.

Според първоначалните данни мъжът е създал и администрирал над 40 интернет страници, чрез които е разпространявал в Интернет актуални филмови произведения. Първоначално публикувал филмите в една част от контролираните от него сайтове. След достигне на определен брой посетители и генериран трафик - за който респективно получавал заплащане от Google, той свалял произведенията и ги споделял отново, но в част от другите домейни.

Процедурата се повтаряла 4-5 пъти до изчерпване на ресурса от контролираните от него сайтове. Така, за едни и същи обекти на авторско право, столичънинът получавал многократно заплащане от Гугъл, тъй като се касаело за интернет трафик към различни домейни.

Достъпът до използваните за престъпната дейност интернет страници - www.x-movies-8.com, www.new123movies.com, www.phim-3s.com, www.phim-14.com, www.xxxmovies8.com, www.ww1.serialitebg.com, www.xmovies8-tv.com, www.onlinemovies2017.com, www.www1.xmovies-8.com, www.onlinemovies2016.com, www.newcinema2016.info, www.movies-16.com, www.onlinemovies-gold.com, www.megashare-movies.com, www.newmovies-2016.com, www.onlinemovies-is.com, www.big-top-40.com, www.movie-8k.com, www.tv-1000.net, www.online-movies-pro.info, www.moviesonline-pro.com, www.filmi-bg-audio.com, www.terminator-genesys-online.info, www.starwars7-download.info, www.resident-evil-7-online.info, www.mision-impossible-5-online.info, www.james-bond-24-online.info, www.onlain-filmi-bg.com, www.filmi-fen.com, www.filmi-2015.com, www.kinofilme-2014.com, www.movies-2017.com, www.hulu-movies.com, www.onlain-filmi.info, www.ww1.movies-2015.com, www.movies-16.com, www.movie-32.com, www.new123movies.stream/cgi-sys/suspendedpage.cgi, е преустановен от ГДБОП в рамките на проведените процесуално-следствени действия, при които са събрани и необходимите електронни доказателства.

По-голямата част от сайтовете били разположени в интернет пространството на една от най-големите международни компании за предоставяне на облачни услуги в САЩ. Това създавало убеждението в извършителя, че е останал в анонимност, но проведеното международно разследване от ГДБОП и СРП е документирало до край престъпната му дейност, допълват от МВР.