Украинският президент Володимир Зеленски каза, че е обсъдил днес с американския си колега Доналд Тръмп договарянето на ограничено прекратяване на огъня с Украйна, както и противовъздушната отбрана, "за да бъде защитен животът на хора", предаде Ройтерс.

Разговорът бе "много по същество", написа Зеленски в "Екс".

Украинският президент изрази готовност въоръжените сили на страната му да прекратят атаките срещу руска енергийна и цивилна инфраструктура, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Украински и американски преговорни екипи "са готови" да се срещнат в Саудитска Арабия "през следващите дни", за да обсъдят как да бъде сложен край на войната, добави той.

I had a positive, very substantive, and frank conversation with President of the United States Donald Trump @POTUS. I thanked him for a good and productive start to the work of the Ukrainian and American teams in Jeddah on March 11—this meeting of the teams significantly helped… pic.twitter.com/JFBd5EeIkg