"Уиз Еър" (Wizz Air) обяви разширяване на своята мрежа с откриването на нова база в Братислава, Словакия, както и стартирането на два нови директни маршрута до България - от Братислава до Пловдив и до Варна, съобщиха от пресцентъра на компанията.
В съобщението се допълва, че редовните полети ще започнат на 15 ноември и ще се изпълняват целогодишно във вторник, четвъртък и събота, добавя БТА.
Мениджърът "Корпоративна устойчивост и комуникации" в "Уиз Еър" Анастасия Новак каза, че с тези два нови маршрута България ще се позиционира още по-осезаемо на картата на Централна Европа.
Новак допълни, че Пловдив и Варна ще бъдат само на няколко часа път от Братислава - столица с разположение между три държави, като това ще бъде покана за повече туристи, повече културен обмен и нови бизнес възможности.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.