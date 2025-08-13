"Уиз Еър" (Wizz Air) обяви разширяване на своята мрежа с откриването на нова база в Братислава, Словакия, както и стартирането на два нови директни маршрута до България - от Братислава до Пловдив и до Варна, съобщиха от пресцентъра на компанията.

В съобщението се допълва, че редовните полети ще започнат на 15 ноември и ще се изпълняват целогодишно във вторник, четвъртък и събота, добавя БТА.

Мениджърът "Корпоративна устойчивост и комуникации" в "Уиз Еър" Анастасия Новак каза, че с тези два нови маршрута България ще се позиционира още по-осезаемо на картата на Централна Европа.

Новак допълни, че Пловдив и Варна ще бъдат само на няколко часа път от Братислава - столица с разположение между три държави, като това ще бъде покана за повече туристи, повече културен обмен и нови бизнес възможности.

