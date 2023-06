Товарен влак с 15 празни вагона дерайлира в южната част на руската Белгородска област, граничеща с Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение в "Телеграм" на губернатора Вячеслав Гладков.

Агенцията отбелязва, че още не са известни причините за дерайлирането на влаковата композиция.

"По предварителна информация няма жертви", написа Гладков в "Телеграм". Той добави, че влакът, който е бил празен, е дерайлирал близо до железопътна гара.

Ройтерс няма още потвърждение от независим източник за инцидента.

Взривовете и нападенията срещу инфраструктурата на Белгородска област се превърнаха почти в ежедневие през последните седмици, като официалните руски власти обвиняват за това или украинските сили, или проукраински бойци, припомня Ройтерс.

Украйна никога не поема публично отговорност за нападения във вътрешността на Русия или в намиращи се под руски контрол територии в Украйна, отбелязва БТА.

15 freight cars derailed in the Belgorod region at night



Gladkov claims that the train was empty and followed to the station of one of the enterprises.https://t.co/HHb4VJEDrZ pic.twitter.com/CfHLhCUoBg