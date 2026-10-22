Мъжът, идентифициран от обвинението само като Вадим Й., е заподозрян, че е използвал връзките си с европейски отбранителни фирми, за да събира информация, която е предавал на руска разузнавателна агенция.
Той бил в контакт с чуждата служба чрез посредник поне от юли 2025 г. На фона на войната между Руската федерация и Украйна събирал военно значима информация за разузнавателната служба от Германия.
Според прокуратурата тази информация е включвала "подробности относно производството на бронирани машини, боеприпаси и взривни вещества, както и информация за персонал и военни съоръжения на места, предназначени за осигуряване на източния фланг на НАТО".
Част от информацията е била публично достъпна, а за друга обвиняемият е вербувал специално лица от европейската оръжейна индустрия.