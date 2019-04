Бившият вицепрезидент на САЩ Джо Байдън обеща да бъде по-внимателен при "уважаването на личното пространство", предадоха световните агенции.

Във видеозапис, публикуван в Туитър, демократът Байдън признава, че поведението му към жени в миналото е накарало някои хора да се чувстват дискомфортно.

Social norms are changing. I understand that, and I’ve heard what these women are saying. Politics to me has always been about making connections, but I will be more mindful about respecting personal space in the future. That’s my responsibility and I will meet it. pic.twitter.com/Ya2mf5ODts