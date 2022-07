Около хиляда души блокираха днес централен мост в Будапеща в знак на протест срещу обсъждано в парламента предложение на правителството за повишаване на данъците за стотици хиляди малки фирми, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Отначало демонстрантите се събраха на площада пред парламентарната сграда, но после се преместиха на близкия мост над река Дунав и спряха трафика между двете части на унгарската столица. Проявата премина при засилено полицейско присъствие.

Откакто пое властта през 2010 година правителството на премиера Виктор Орбан е изправено пред най-голямото си предизвикателство заради най-високата от две десетилетия инфлация, срива на националната валута до рекордно ниски нива и спора с Брюксел за спазването на демократичните стандарти на ЕС.

Вчера кабинетът внесе в парламента проекта за изменения, които драстично затягат данъчните правила, предпочитани от малките предприятия заради облекчената бюрокрация и ниските данъчни ставки. Правителството обаче твърди, че за да съкратят разходите си, големите компании злоупотребяват с тази система, като карат работниците си да се включват в нея и така създават скрита заетост.

