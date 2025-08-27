Пациенти от отделението по урология на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Хасково са били евакуирани тази вечер заради пожар, съобщи изпълнителният директор на здравното заведение д-р Георги Гелов, цитиран от БТА.

По негова информация причината за инцидента е неизправност в климатик в помещение на отделението.

От урология са били изведени общо 11 пациенти. Те са настанени в отделенията по ортопедия и хирургия на болницата.

"Хората са добре. Няма пострадали и обгазени", каза д-р Гелов. Той посочи, че неизправният климатик вече е демонтиран.

През утрешния ден ще се прецени дали има възможност за връщане на изведените пациенти отново по места им в отделението по урология.

