Видео с кадри на агресия между жени в столичен мол отново разбуни духовете в социалните мрежи. Клипът, на който се вижда как жените си разменят шамари и се дърпат за косите, е споделен и от журналистката Ружа Райчева.

"Махленски бой на родители пред децата им в Ринг мол в София. А после ни говорят за "локали". Първо вижте родителите, а после децата. Видео: Александра Драгова", пише Райчева към споделеното видео.

От кадрите става ясно още, че боят се случва пред очите на деца, както и на останалите посетители на търговския център. Жените си удрят шамари, бутат се и се дърпат за косите. Едното от децата, станало свидетел на свадата, започва да плаче.

Мъж също участва в боя. Впоследствие още няколко мъже се включват, за да разтърват жените.

"Я се стегнете малко, какво ви става, защо се биете", пита един от господата.

На този етап не е ясна причината за скандала, както и дали е имало реакция на от страна на охраната на столичния мол.

ИЗБРАНО
Отвориха капсула на времето, оставена от принцеса Даяна Лайф
Отвориха капсула на времето, оставена от принцеса Даяна
10358
Тенис колеги предлагат приятелска и професионална помощ за "полуделия" Медведев Корнер
Тенис колеги предлагат приятелска и професионална помощ за "полуделия" Медведев
11357
Руската икономика започва да буксува Бизнес
Руската икономика започва да буксува
4876
Играй в движение: Геймингът и спортът на открито вече са приятели IT
Играй в движение: Геймингът и спортът на открито вече са приятели
3878
Танцът на промяната: Как мъжките мажоретки предизвикваха културна буря URBN
Танцът на промяната: Как мъжките мажоретки предизвикваха културна буря
3898
Uber пуска директни влакове от Лондон до Париж, Брюксел и Лил Trip
Uber пуска директни влакове от Лондон до Париж, Брюксел и Лил
3013
Как най-добре да замразим бамя за зимата Вкусотии
Как най-добре да замразим бамя за зимата
1112
Любовен хорскоп за септември - кой ще има мечтана среща и кой ще има предложение за брак? Zodiac
Любовен хорскоп за септември - кой ще има мечтана среща и кой ще има предложение за брак?
1354