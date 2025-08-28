"А после ни говорят за "локали". Първо вижте родителите, а после децата", пише във Facebook журналистката Ружа Райчева, която е споделила видеото

2495 Скрийншот: Facebook/Ружа Райчева

Видео с кадри на агресия между жени в столичен мол отново разбуни духовете в социалните мрежи. Клипът, на който се вижда как жените си разменят шамари и се дърпат за косите, е споделен и от журналистката Ружа Райчева.

"Махленски бой на родители пред децата им в Ринг мол в София. А после ни говорят за "локали". Първо вижте родителите, а после децата. Видео: Александра Драгова", пише Райчева към споделеното видео.

От кадрите става ясно още, че боят се случва пред очите на деца, както и на останалите посетители на търговския център. Жените си удрят шамари, бутат се и се дърпат за косите. Едното от децата, станало свидетел на свадата, започва да плаче.

Мъж също участва в боя. Впоследствие още няколко мъже се включват, за да разтърват жените.

"Я се стегнете малко, какво ви става, защо се биете", пита един от господата.

На този етап не е ясна причината за скандала, както и дали е имало реакция на от страна на охраната на столичния мол.

