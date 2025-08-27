Почернената майка на 23-годишния Никола Киров, който на 17 юли бе убит от неволен изстрел в карловското село Каравелово, произведен от 30-годишния снайперист в 61-ва Стрямска механизирана бригада в Карлово Нечо Цанков, написа писмо до убиеца.

Трагичният инцидент стана на 17 юли в дома на военния в Каравелово. Там 30-годишният Нечо събрал приятели, за да отпразнуват раждането на второто му дете. По време на купона вече пийналият баща извадил въздушна пушка, за да я покаже на приятелите си. Мъжът неволно произвел изстрел с нея, а сачмата е попаднала в гърдите на 23-годишния Никола, стоящ срещу него. Младият мъж издъхнал за минути, въпреки усилията на останалите да му помогнат.

Снайперистът бе задържан и обвинен за извършване на убийство по начин или със средство, опасно за живота на мнозина. В края на юли обаче Военно-апелативният съд в София го пусна от ареста срещу парична гаранция в размер на 5000 лева.

На 40-ия ден от смъртта на Никола Киров, майка му Делка събра сили да се обърне към убиеца му. 

"Ти отне живота на нашия син. На нашето дете - Никола. Отне мечтите му, усмивката му, бъдещето му. Отне и част от нас - защото никой родител не може да преживее такава загуба. Докато нашето момче лежи в гроба и тялото му тлее под земята, ти си жив и свободен. Ходиш на работа, срещаш хора, живееш така, сякаш нищо не е станало. Но знай - никога няма да избягаш от това, което направи. Вината ти ще тежи вечно, дори и да се опитваш да я скриеш дълбоко в себе си", написа майката.

Военният, застрелял най-добрия си приятел на тържество, излиза на свобода срещу 5000 лв.
Жената е категорична, че тя и бащата на Никола няма да позволят смъртта на сина им да остане безнаказана.

"Може би си мислиш, че времето ще изтрие следите, че истината ще бъде забравена. Но не - ние няма да замълчим. Няма да оставим смъртта на сина ни да остане безнаказана. Ще се борим, ще говорим, ще настояваме - докато справедливостта възтържествува. Ти може да си отнел живота му, но не можа да убиеш любовта и силата, които той остави след себе си. Никола ще живее чрез нас, чрез всички, които го обичаха. А ти - ти винаги ще бъдеш човекът, който отне един невинен живот", допълва Делка Илинова.

Самият военен ще остане на свобода до началото на делото, тъй като решението на военните съдии е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. 

