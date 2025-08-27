Адвокатите на Никола Бургазлиев, помел петима с АТВ в Слънчев бряг, ще искат пълна техническа експертиза и повторна на кръвната проба.

Никола Бургазлиев отрича да употребява дрога, адвокатката му иска втора експертиза
Виж още Никола Бургазлиев отрича да употребява дрога, адвокатката му иска втора експертиза

Те обявиха това пред bTV часове след като прокуратурата съобщи, че експертиза показва следи от марихуана в кръвта му.

И разказаха, че катастрофа на същото място преди две години е станала със същото АТВ.

7 юни 2023 година. АТВ с номер 2144К се врязва в павилион за царевица и обръща съд с вряла вода върху Алиме Ахмед.

34-годишната жена е бременна, получава тежки изгаряния, губи детето си.

"Видях "Хамъра" да идва с бясна скорост, сложих ръце на лицето си и затворих очи. После се събудих в болницата, в реанимация. Чух пулса му, чух . ...сега щях да имам дете на годинка и шест месеца ...", споделя жената.

Мъжът, управлявал АТВ-то се оказва служител на фирмата , която ги отдава, и е освободен от наказателна отговорност с административно наказание.

Мъжът, управлявал АТВ-то се оказва служител на фирмата, която ги отдава, и е освободен от наказателна отговорност с административно наказание.

На 14 август тази година, на същото място, Никола Бургазлиев удря петима души.

35- годишната Христина е в мозъчна смърт, а четиригодишният ѝ син Марти е транспортиран с въздушна линейка от болница в Бургас до "Пирогов".

"Буди съмнение това, че на същото място, със същата количка се е случил инцидент през 2023 година, така че нека разследващите да си свършат работата", заяви адв. Крум Зидаров.

Екип на телевизията отиде в Слънчев бряг, но пунктът, от който тръгва АТВ- то вече е затворен.

Фирмата, отдала АТВ- то под наем е "Съмър турс ", с управител Димитър Шомилов. Регистрирана е в бургаския квартал "Лазур".

На адреса майката на собственика казва, че синът ѝ не е вкъщи.

"Те ги дават под наем и винаги ги проверяват, когато са в оборот", коментира тя.

"Притеснен е, защото без вина виновен ще излезе", допълва още жената и посочва, че вече не работят.

18-годишният Бургазлиев , който е в ареста, твърди, че спирачките на АТВ-то отказали, а защитата му ще иска пълна техническа експертиза.

Свидетел по делото е момиче, което се качва с Никола в АТВ- то.

"Не са се снимали , не са си правили лайфове. Той ме увери, че всичко е станало толкова бързо - 3-4 секунди, това е", коментира Галина Колева, защитник на Никола Бургазлиев.

Защитата на шофьора ще иска и втора експертиза на кръвната проба, в която според прокуратурата има наличие на марихуана.

ИЗБРАНО
Отвориха капсула на времето, оставена от принцеса Даяна Лайф
Отвориха капсула на времето, оставена от принцеса Даяна
10352
Тенис колеги предлагат приятелска и професионална помощ за "полуделия" Медведев Корнер
Тенис колеги предлагат приятелска и професионална помощ за "полуделия" Медведев
11340
Руската икономика започва да буксува Бизнес
Руската икономика започва да буксува
4869
Играй в движение: Геймингът и спортът на открито вече са приятели IT
Играй в движение: Геймингът и спортът на открито вече са приятели
3875
Танцът на промяната: Как мъжките мажоретки предизвикваха културна буря URBN
Танцът на промяната: Как мъжките мажоретки предизвикваха културна буря
3890
Uber пуска директни влакове от Лондон до Париж, Брюксел и Лил Trip
Uber пуска директни влакове от Лондон до Париж, Брюксел и Лил
3006
Как най-добре да замразим бамя за зимата Вкусотии
Как най-добре да замразим бамя за зимата
1110
Любовен хорскоп за септември - кой ще има мечтана среща и кой ще има предложение за брак? Zodiac
Любовен хорскоп за септември - кой ще има мечтана среща и кой ще има предложение за брак?
1350