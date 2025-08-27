Американският президент Доналд Тръмп поиска милиардерът филантроп Джордж Сорос, който се превърна в мишена на ултраконсерватори и конспиратори, и синът му Александър да бъдат съдени за предполагаема подкрепа за протести в страната, прераснали в безредици.

Тръмп

"Джордж Сорос и неговият радикално ляв син трябва да бъдат обвинени и съдени по Закона за повлияни от рекет и корупция организации (RICO) заради подкрепата им за придружени от насилие протести в САЩ. Няма да позволим на тези лунатици повече да разкъсват Америка, без да ѝ дават дори шанс да диша и да бъде свободна. Сорос и неговата група психопати нанесоха големи щети на нашата страна! Това включва и неговите луди приятели от Западния бряг. Внимавайте, ние ви наблюдаваме!", написа американския президент в профила си в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Изказването на Тръмп идва в момент, в който администрацията му води множество наказателни разследвания.

RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) е федерален закон, създаден за борба с организираната престъпност, който позволява на прокурорите да повдигат обвинения срещу лица, участващи в модел на престъпна дейност.

От фондациите на милиардера отхвърлиха обвиненията, подчертавайки, че тяхната мисия е насочена към защита на демокрацията, човешките права и върховенството на закона.

В началото на януари т.г. предшественикът на Тръмп в Белия дом Джо Байдън връчи престижния "Президентски медал на свободата" на редица известни личности, сред които бе и Джордж Сорос. 95-годишният милиардер от еврейско-унгарски произход не присъства на церемонията, а отличието бе връчено на сина му Александър.

Избухналите улични протести срещу засилените имиграционни рейдове в Лос Анджелис през юни също бяха свързани със семейство Сорос. Американският президент използва демонстрациите като оправдание за разполагането на Националната гвардия и морската пехота в управлявания от демократите град. 

