На фона на трагедията с подводницата "Курск", потънала на 12 август 2000 г., обществото възприема пожара като още един тежък удар

14191 Снимка: Getty Images

Пожарът в Телевизионната кула в Останкино на 27 и 28 август 2000 г. е едно от най-големите причинени от човека бедствия в Москва след разпадането на Съветския съюз и най-големия масов инцидент в историята на руската телевизия.

В късния следобед на 27 август 2000 г. над руската столица се издигат черни облаци дим. Гори не просто сграда, а 540-метровата телевизионна кула в Останкино - символ на съветската инженерна мощ и основен център за радио- и телевизионни предавания в цяла Русия. Огънят, избухнал на около 460 метра височина, за минути се превръща в стихийно бедствие, в което загиват двама пожарникари и една служителка в сградата.

На фона на трагедията с подводницата "Курск" по-рано същия месец, обществото възприема пожара като още един тежък удар.

"Сякаш всичко около нас се руши", споделят московчани пред местните медии.

При построяване на кулатата в Останкино през 1967 г., тя е най-високата постройка в света. Използването на предварително напрегнат стоманобетон, стегнат със стоманени въжета, позволява конструкцията й да остане проста и здрава, но не отговаря на съвременните изисквания за противопожарна безопасност. Това принуждава пожарникарите да работят почти на сляпо при потушаване на огъня и да водят битка с него в продължение на 26 часа.

Снимка: Скрийншот

Хронология на трагедията

Огънят в кулата избухва в 15:08 ч. между 454 и 478 метра височина в антенната част, в резултат на късо съединение във вътрешна шахта и предавателя на една от пейджинговите компании.

Пожарните са извикани от жителите на къщите в близост до телевизионната кула, които първи забелязват дима.

В 15:17 ч. кореспондент и оператор на предаването "Спешно повикване" по Първи канал, които се намират на борда на хеликоптер на руското министерство на извънредните ситуации, превозващ сериозно ранено в катастрофа 14-годишно момиче, забелязват да излиза дим от кулата на височина от около 460 метра и веднага предават съобщението.

Първите екипи на пожарната вече са пристигнали на място. Огънят се разпространява нагоре по кабелните шахти.

"Огънят вървеше нагоре като по комин", разказват очевидци.

Кабелните шахти, препълнени с остаряла електроинсталация, се оказват идеално гориво за разпространението на пламъците.

В 15:30 ч. прекъсна излъчването на всички дециметрови телевизионни канали, както и на НТВ, ТВЦ, "Култура" и вече закрития ТВ-6. В ефира на Москва остават само ОРТ, РТР, "Столица" и ТНТ.

Десет минути по-късно започва евакуацията на туристите от наблюдателната площадка и посетителите на известния ресторант "Седмотонебе", разположен на височина 328 - 334 м, чиито помещения се въртят около собствената си ос със скорост от 1 до 3 оборота в час. Евакуацията приключва за 50 минути.

В 15:45 ч. при телевизионната кула са пристигнали над 40 пожарни екипа, но в първите часове те са безсилни: необходими са пожарогасители с въглероден диоксид и прах.

До телевизионната кула се изкачва хеликоптер Ка-32 със специална люлка, но перките му пречат да прелети близо до телевизионната кула, без да повреди антените.

Снимка: Скрийншот

В 16:00 ч. в кулата избухват нови огнища. Пламъците обхващат технически помещения и доближават ресторант "Седмото небе".

Пожарникарите, извикани на мястото, бързо осъзнават, че са изправени пред невъзможна задача. Конструкцията на кулата не позволява използване на стандартна техника. "Трябваше да се борим почти на сляпо, в тясното пространство и без въздух", споделя един от спасителите.

В 17:00 ч. ОРТ спира излъчването на всички програми и започва спешни новинарски съобщения. Асансьорите спират, а няколко души остават блокирани вътре.

Час по-късно двама пожарникари загиват. Старши лейтенант Сергей Широков - офицер от противопожарната служба, и младши сержант Павел Василцов тръгват да овладяват пожара отвътре. Те се изкачват в кулата, за да достигнат до огнищата, които заплашват да прекъснат захранването и да блокират евакуацията. Задушават се от дима, преди да успеят да излязат. Младши сержант Павел Василцов е само на 32 години, баща на малко дете. Загива редом със своя командир. Колегите му по-късно свидетелстват: "Те знаеха, че вероятно няма да се върнат, но се качиха. Това беше дългът им - такива хора бяха."

В 18.00 часа захранването на телевизионната кула е прекъснато. Началникът на московската пожарна служба Коротчик се свързва с директора на телевизионната кула Мисюлин, а след това и със заместник-кмета на Москва Валери Шанцев. Едва след обаждания до Юри Лужков и Владимир Путин, захранването на телевизионната кула е прекъснато.

С разрушаването на километри кабели в 19:30 ч. Москва остава без телевизионен и радиосигнал. Жителите на града виждат как черният дим се вие на стотици метри над небето.

​​Има и сериозни прекъсвания в предаването на телевизионния сигнал към други региони на Русия и в работата на комуникационната система на медицинските и полицейските специални служби. Само "Столица" и ТНТ, излъчващи от "Октябрьское поле", остават в московския ефир, като предоставят ефирното си време на други телевизионни канали (ОРТ за излъчване на предаването и НТВ за излъчване на програмата "Сегодня").

Снимка: Скрийншот

След час три високоскоростни асансьора падат от височина 300 метра. Единият от тях е задържан от стопери, седем пожарникари са спасени от него. Другите два падат на дъното на шахтата.

Едва към 21:00 ч. пожарникарите успяват частично да ограничат огъня, но се появяват опасения, че кулата може да се срути. Движението е блокирано по всички улици по периметъра на телевизионната кула.

22:00 ч. огънят се спуска до 280-метровата маркировка, а наблюдателната площадка и ресторант "Седмое Небо" са обхванати от пламъците.

Снимка: Скрийншот

Потвърдена е третата жертва - 52-годишната Людмила Тюлина, служителка на телевизионния център "Останкино". В деня на пожара тя се качва в асансьора, за да стигне до работното си помещение. Малко след това електричеството прекъсва. Кабината спира между етажите, а шахтата започва да се изпълва с дим. Колеги и спасители се опитват да стигнат до нея, но достъпът се оказва невъзможен заради пламъците и липсата на вентилация. Людмила загива от задушаване. Нейната гибел се превръща в символ на хаоса и неподготвеността на системата за подобни аварии.

23:00 ч. — Пожарът е локализиран, но екипите продължават да дежурят цяла нощ, за да предотвратят ново разгаряне.

В 23:30 ч. на уебсайта на ОРТ се появява съобщение, че излъчването на сигнала на ОРТ и РТР към регионите е възстановено с помощта на резервни вериги, но проблемите със синхронизацията на сигнала на "Орбитите" продължават до вечерта на 29 август за "Орбита-4", 1 септември за "Орбита-3" и за всички останали - до 3 септември.

В 0:30 ч. пет асансьора се срутват. Последният асансьор рухва 01:00 часа сутринта, но изчезналите предишния ден не са открити.

В 0:45 ч. в сградата на телевизионния център "Останкино" се провежда спешно заседание на ФСБ, Министерството на вътрешните работи, Главната прокуратура и кмета на Москва Ю. М. Лужков. Извършено е превключване на сигнала на ОРТ към честотата на кабелния канал "Столица". При превключването на излъчването логото е поставено в грешния ъгъл. Веднага след превключването е излъчено спешно издание на предаването "Время", записано около 21:00 часа на 27 август.

В 1:15 ч. Председателят на ВГТРК Олег Добродеев, министърът на вътрешните работи Владимир Рушайло и ръководителят на Министерството на извънредните ситуации Сергей Шойгу представят пореден доклад на Владимир Путин. Криминална версия за пожара е напълно изключена.

На 28 август 2000 г., в 17:30 ч., пожарът е напълно потушен.

По това време в Москва и Московска област работят само два канала: "Столица" - в наземно излъчване и ОРТ - в онлайн версия на уебсайта ortv.ru. Всички останали канали излъчват чрез сателитните мрежи NTV-Plus. Според newsru.com, 400 000 собственици на индивидуални сателитни пакети NTV-Plus не са имали никакви прекъсвания в излъчването. Два милиона московчани, свързани с интернет, са имали достъп до онлайн излъчване.

На 29 август 2000 г., в 19:00 ч., представители на Министерството на извънредните ситуации и Министерството на вътрешните работи предават телевизионната кула на Министерството на печата и Министерството на съобщенията. Взето е решение за възстановяване на движението на обществения транспорт в района на кулата, а 21:20 ч. ОРТ възстановява нормалната работа на системата.

Последствията

Пожарът причинява сериозни щети. Изгорени са километри кабели, разрушени са няколко технически етажа, а в следващите дни телевизионното и радиопокритието в Москва и околните райони е силно ограничено.

Инцидентът предизвиква огромен обществен отзвук. Само две седмици по-рано Русия е потресена от гибелта на подводницата "Курск", а сега страната отново е изправена пред национална трагедия.

Разследването установява като основна причина късо съединение в претоварена и амортизирана електрическа инсталация. Системите за противопожарна защита се оказват недостатъчни, а достъпът за спасителните екипи - почти невъзможен.

На 1 септември 2000 г. в Москва е проведена траурна церемония. Хиляди столичани и колеги на загиналите се събират пред телевизионния център, за да отдадат почит. На фасадата на кулата по-късно е поставена мемориална плоча с имената на тримата загинали. Семействата на пожарникарите получават държавна подкрепа, а Людмила Тюлина е почетена с минута мълчание в ефира, след като предаванията са възстановени.

Жертвите на пожара в Останкино остават в историята като лица на човешката цена на трагедията. Техният подвиг и страдание напомнят за риска, който носят със себе си остарялата техника и липсата на адекватни противопожарни системи.

"Паметта за тези хора трябва да се пази," казват техни близки. "Те загинаха, за да може Москва да продължи да гледа към небето, в което тогава гореше собствената й кула."

