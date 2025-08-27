С инвестицията на германския отбранителен концерн "Райнметал" България става част от европейската отбранителна екосистема. Това заяви президентът Румен Радев на съвместен брифинг с изпълнителния директор на компанията Армин Папергер при откриването на новия високотехнологичен завод за боеприпаси на компанията в Унтерлюс, провинция Долна Саксония.

На Мюнхенската конференция за сигурността за първи път обсъдихме възможността съвместно да изградим общи проекти в България, разказа Папергер.

"Райнметал" ще инвестира заедно с българското правителство в два завода - един за муниции и един за барут, посочи той.

Папергер благодари на президента за подкрепата, след като отбеляза срещите си в София с президента и с изпълнителната власт за обсъждане на проектите.

По думите на президента Радев новият завод на компанията е истински образец на водещи технологии и стандарти в отбранителната промишленост.

Снимка: БТА

"Тук не става дума само за съвместно производство", каза Радев по отношение на плановете на компанията в България, "а за по-нататъшно развитие на дългосрочното стратегическо партньорство с Германия, за създаване на нови работни места, за внедряване на нови технологии, за подкрепа на модернизацията на българската армия, както и за разширяване на пазара на българската оръжейна индустрия".

"По-важно е, че с тази инвестиция България става част от европейската отбранителна екосистема", подчерта държавният глава.

Снимка: БТА

Той изрази увереност, че тези нови производства в България са само началото на ползотворно сътрудничество, Като възможни сфери на по-нататъшни партньорства той посочи автономните системи и особено създаване на съвместно предприятие в България за производство на автотранспортна техника предвид остарелия автопарк на българската армия.

Снимка: БТА

Планираният завод за снаряди в България ще бъде с капацитет 100-150 000 бройки годишно или половината от капацитета на съоръжението в Унтерлюс, каза Папергер.

Снимка: БТА

Вторият проект - за завод за барут ще има голяма значимост предвид големите нужди от барут в Европа, поясни Папергер. Той изрази надежда до 2035 г. производствените мощности за барут да могат да бъдат задействани изцяло. По думите му през следващите три-четири седмици компанията ще бъде готова с документацията за проектите, а решението ще бъде в ръцете на българското правителство.

