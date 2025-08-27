Защитничката Галина Колева обяви, че дори след резултатите от химико-токсикологичната ексепртиза не може да се говори за умишлено деяние

18-годишният Никола Бургазлиев, който блъсна с АТВ петима туристи в Слънчев бряг, отрича да е употребявал наркотици. Вчера от прокуратурата обявиха, че химико-токсикологичната експертиза е показала, че в кръвта и урината на младежа има следи от марихуана.

Адвокатката на Бургазлиев Галина Колева обяви пред bTV, че веднага е отишла при него в следствения арест.

"Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно. Отговорих му, че аз не мога да оспоря резултати на вещи лица, но мога да искам проверка на и втора експертиза", обясни Колева.

Според защитничката дори и във втората експертиза да се окаже, че в кръвта и урината на Никола има тетрахидроканабинол, това пак не доказва умисъл на престъплението. Колева направи този коментар, тъй като окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев обяви, че след резултатите от експертизата ще бъде преквалифицирано обвинението срещу обвиняемия за умишлено престъпление.

"По отношение на пострадалите, Никола се надява на чудо и те да се оправят, каза още адвокатът.

Адвокат Крум Цветаров е бил заедно с 18-годишния Никола, когато са му взети проби. По думите му това се е случило по желание на обвиняемия.

"В нито един момент той не изрази някакво притеснение. Чакахме над 2 ч. да му вземат кръв и урина. В нито един момент той не сподели, че нещо го притеснява", допълни юристът.

Адвокат Колева обясни какво ѝ е казал 18-годишният младеж за момента на удара.

"След като е взел под наем тази въпросна процесна количка, в момента, в който е потеглил и е трябвало да слезе от тротоара, защото пунктът за наемане на колички е бил в насрещното движение - количката е друснала, след което той е загубил управление и възможността да я управлява. Каза, че педалът за газта е залепнал и спирачката не се е задействала. Всичко се е случило за 3 до 4 секунди", заяви юристката.

Тя допълни, че познава родителите на Бургазлиев, които са "изключително свестни хора".

"Това са държавни служители цял живот, дългогодишни служители на МВР. Двамата с честен труд са си изкарали всеки един лев. Нямат бизнеси или родители с бизнеси. Как биха могли да имат някакво влияние, това са едни спекулации", допълни Галина Колева.

Катастрофата стана на 14 август, когато 18-годишният Никола Бургазлиев помете с АТВ шестима души на тротоар в Слънчев бряг. В опит да избегне сблъсъка с насрещно движеща се кола, младежът отклонил електрическото АТВ вдясно и, качвайки се на тротоара, блъснал движещите се там пешеходци - 35-годишната Христина Здравкова и 4-годишното й момченце Мартин, както и двете племеннички на съпруга й Мирослав - на 6 и 12 години. Младежът удря и 49-годишен служител от хотела в близост. След инцидента в най-тежко състояние са именно Христина и 4-годишният Мартин. По-големият син на младата жена, който е на 9 години, е станал очевидец на жестокия сблъсък, но не е пострадал.

Тежко е състоянието на малкото момченце, което бе транспортирано с медицински хеликоптер от Бургас в София. То е в кома и не е контактно, но лекарите обявиха, че животът му е извън опасност. Майка му Христина обаче е в мозъчна смърт - състояние, което е необратимо.

