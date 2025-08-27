Служител на Център за градска мобилност е задържан за 24 часа след боя в центъра на София заради поставена скоба.

Служител на ЦГМ се сби с двама мъже в центъра на София заради поставена скоба (видео)
Служител на ЦГМ се сби с двама мъже в центъра на София заради поставена скоба (видео)

По случая е образувано досъдебно производство за нанесена лека телесна повреда по хулигански подбуди, съобщиха от СДВР.

Днес в 13:50 часа на телефон 112 е получен сигнал за нападнат служител на ЦМГ по време на изпълнение на служебните му задължения на кръстовището на бул. "Александър Дондуков" и ул. "Дунав" в София.

Насочени са екипи на Пето РУ-СДВР и сектор "Общинска полиция", които на място установяват, че след възникнал спор за поставена скоба на автомобил, ползван от двама мъже на 43 и 50 години, 39-годишен служител на ЦГМ нанася удари с глава и ръце на двамата граждани, като по-възрастният мъж също отвръща с удари. Към настоящия момент се извършват процесуални действия.

Предстои доклад на материалите в прокуратурата.

От Центъра за градска мобилност в София излязоха със своя позиция.

"Център за градска мобилност ЕАД категорично осъжда всякакви опити за насилие и агресия. Една от основните мисии на дружеството е спазването на реда. Ето защо не приемаме никакви актове на физическо насилие", се посочва в нея.

"На 27.08 2025 г. наш мобилен екип е провокиран от водач на автомобил, който заедно със свой спътник е видян да свалят самоволно "скоба", поставена на автомобила.

Един от служителите ни е пострадал сериозно при този сблъсък. Екипът на ЦГМ информира 112 и на мястото се отзовават полиция и Спешна помощ. По случая се самосезира прокуратурата. Служител от мобилния екип на ЦГМ по-късно е задържан от Полицията. При доказване на вина, ще бъде санкциониран от дружеството по съответния ред", заявяват от дружеството.

ЦГМ напомня за спазване на законността и призовава към толерантност. Оттам припомнят още, че всеки един казус може да бъде обжалван и решен без да се проявява агресия.

През юли кметът на София Васил Терзиев каза, че е нужна корекция на цените на зоните за паркиране в столицата, а наредбата относно точната цена на различните зони зависи от Общинския съвет.

