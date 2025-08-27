Истанбулската полиция иззе диаманти, бижута и антики за над 26 млн. евро от "Капалъ чарши"
Акциите са били извършени в общо 23 търговски обекта на пазара
Скъпоценности и предмети с историческа стойност за над 26 милиона евро са били иззети от истанбулския покрит пазар "Капалъ чарши" от полицията в рамките на разследване за незаконна търговия със скъпоценни камъни, съобщи агенция Демирьорен (DHA), предава БТА. Задържани са 40 заподозрени.
Турция на Ердоган
Полицейските акции са били извършени в общо 23 търговски обекта на пазара.
При обиските са конфискувани диаманти, скъпоценни камъни, бижута и антики с пазарна стойност от приблизително 1,25 милиарда турски лири (около 26,3 милиона евро).
В рамките на същото разследване турската полиция залови по-рано над 155 килограма скъпоценни камъни, сред които диаманти, рубини, смарагди и др., и близо хиляда броя бижута при специализирана операция срещу незаконната търговия.
Задържани бяха над трийсет лица, след чиито показания разследването е било разширено.