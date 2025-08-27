Арестуваха психично болна жена, след като запали апартамент в жилищен блок в столичния квартал "Стрелбище". Наложи се евакуация на всички жители, съобщава "Булфото".
Сигналът за инцидента в блок 11 е подаден малко преди 19:00 часа, като са се отзовали четири екипа на пожарната, линейка, както и екипи на Четвърто районно управление.
Огънят е тръгнал от апартамент на 3-тия етаж, който е унищожен напълно. Засегнал е и апартаментите отгоре. По първоначална информация има един обгазен.
Хората от всички апартаменти са изведени извън сградата с оглед тяхната безопасност.
Впоследствие стана ясно, че пожарът е бил запален от психично болна жена, която си е признала за деянието.
Тя е била задържана от полицията, след като е направила самопризнания, добавя "Булфото".
