20-годишното момиче, което вчера скочи от движещ се влак в района на жп гара Клисура, е в критично състояние в реанимацията на Университетската болница "Свети Георги" в Пловдив, съобщиха от лечебното заведение.

Лекарите полагат всички усилия да бъде спасен животът на пострадалата, но прогнози на този етап не могат да бъдат направени.

Другото пострадало момиче, което е на 21 години, е настанено в клиника в лечебното заведение в стабилно състояние.

Две момичета скочиха през прозореца на влак в движение край Клисура, изпуснали спирката
Инцидентът стана вчера, като сигналът е подаден на телефон 112 около 13.30 часа.

Инцидентът стана вчера, като сигналът е подаден на телефон 112 около 13.30 часа.

От Областната дирекция на МВР в града под тепетата съобщиха, че двете са скочили през прозореца на влака София- Бургасдокато той е бил в движение, тъй като са пропуснали спирката, на която е трябвало дa слязат. 

По информация на в. "Марица" по-тежко пострадалата е българска студентка, а тази с по-леки наранявания - полякиня. 

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пловдив.

