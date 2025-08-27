Другата пострадала е в стабилно състояние в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив

3823 Снимка: Община Чирпан

20-годишното момиче, което вчера скочи от движещ се влак в района на жп гара Клисура, е в критично състояние в реанимацията на Университетската болница "Свети Георги" в Пловдив, съобщиха от лечебното заведение.

Лекарите полагат всички усилия да бъде спасен животът на пострадалата, но прогнози на този етап не могат да бъдат направени.

Другото пострадало момиче, което е на 21 години, е настанено в клиника в лечебното заведение в стабилно състояние.

Инцидентът стана вчера, като сигналът е подаден на телефон 112 около 13.30 часа.

От Областната дирекция на МВР в града под тепетата съобщиха, че двете са скочили през прозореца на влака София- Бургас, докато той е бил в движение, тъй като са пропуснали спирката, на която е трябвало дa слязат.

По информация на в. "Марица" по-тежко пострадалата е българска студентка, а тази с по-леки наранявания - полякиня.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пловдив.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.