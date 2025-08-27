Шофьор прелетя през градинка, отряза няколко дървета, пластмасови колчета на велоалея и се наниза челно във входа на жилищен блок в "Дружба"2 на ул. "Обиколна" в София във вторник вечерта. Това съобщи заместник-кметът на район "Искър" Борис Цветков.

Той разпространи в социалната мрежа видео от инцидента, станал между 22.00 и 23.00 часа.

На мястото се събраха много жители на района, станали очевидци на катастрофата, които дочакаха полицейските екипи, за да дадат показания.

По думите на Цветков шофьорът по чудо е невредим от жестокия удар.

"Отнесе градинка, удари се в този вход на жилищен блок. А преди това отряза едно борче и няколко дървета", разказа бившият общински съветник от БСП.

Сарафов нареди НСлС да разследва катастрофата, предизвикана от 18-годишния Никола
Виж още Сарафов нареди НСлС да разследва катастрофата, предизвикана от 18-годишния Никола

По свидетелства на събралите се граждани, водачът е полетял поне с над 100 км в час от светофара на ул. "Обиколна" и бул. "Цветан Лазаров", като отнася пластмасови ограничители от велоалеята.

"Добре че нямаше хора по тротоара и градинката пред блока. Това безумие трябва да бъде прекратено", коментира зам.-кметът.

Водачът е бил с 1,44 алкохол при теста, а в момента, когато Цветков прави видеото, пътните полицаи са му вземали и проба за наркотици.

По данни на МВР през изминалото денонощие са били ранени 32 души при 21 тежки катастрофи. Няма загинали.

В София са станали 28 леки и две тежки катастрофи, двама са пострадали.

От началото на месеца са регистрирани 597 пътни инцидента, при които са загинали 37 души, ранени са 787. От началото на годината произшествията са 4383, загиналите - 273, а ранените - 5514.

