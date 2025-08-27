Тестът за алкохол на място е показал 1,44 промила, а преди да се удари в сградата, водачът е отрязал няколко дървета в градинката отпред, съобщи зам.-кметът на район "Искър" Борис Цветков

17811 Кадри в колаж: БТА/Фейсбук, Борис Цветков

Шофьор прелетя през градинка, отряза няколко дървета, пластмасови колчета на велоалея и се наниза челно във входа на жилищен блок в "Дружба"2 на ул. "Обиколна" в София във вторник вечерта. Това съобщи заместник-кметът на район "Искър" Борис Цветков.

Той разпространи в социалната мрежа видео от инцидента, станал между 22.00 и 23.00 часа.

На мястото се събраха много жители на района, станали очевидци на катастрофата, които дочакаха полицейските екипи, за да дадат показания.

По думите на Цветков шофьорът по чудо е невредим от жестокия удар.

"Отнесе градинка, удари се в този вход на жилищен блок. А преди това отряза едно борче и няколко дървета", разказа бившият общински съветник от БСП.

По свидетелства на събралите се граждани, водачът е полетял поне с над 100 км в час от светофара на ул. "Обиколна" и бул. "Цветан Лазаров", като отнася пластмасови ограничители от велоалеята.

"Добре че нямаше хора по тротоара и градинката пред блока. Това безумие трябва да бъде прекратено", коментира зам.-кметът.

Водачът е бил с 1,44 алкохол при теста, а в момента, когато Цветков прави видеото, пътните полицаи са му вземали и проба за наркотици.

По данни на МВР през изминалото денонощие са били ранени 32 души при 21 тежки катастрофи. Няма загинали.

В София са станали 28 леки и две тежки катастрофи, двама са пострадали.

От началото на месеца са регистрирани 597 пътни инцидента, при които са загинали 37 души, ранени са 787. От началото на годината произшествията са 4383, загиналите - 273, а ранените - 5514.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.