На кадри от охранителна камера се вижда как шофьорът на колата и негов придружител се опитват сами да демонтират скобата

19147 Снимка: Скрийншот/24 часа

Служител на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) се сби с двама мъже в центъра на София заради опит да бъде премахната поставена скоба.

Скандалът е станал на улица "Дунав", където на паркирания пикап "Mitsubishi L200 IV" била поставена скоба.

Кадрите от охранителна камера, публикувани от "24 часа", показват как двама мъже в продължение на няколко минути се опитват сами да изкъртят ограничителя от предната лява гума на автомобила. В този момент до тях спира служебна кола с двама служители на Центъра за градска мобилност.

Те слизат и между четиримата мъже започва разправия. Секунди по-късно по-младият служител на ЦГМ неочаквано удря с глава опонента си, след което забива дясно кроше в лицето му.

Последва мигновена юмручна атака и към втория мъж, опитал се да освободи пикапа от скобата. Той също е ударен в лицето.

Схватката продължава пред погледа на втория служител на Центъра за градска мобилност, който прави опит да спре по-младия си колега, но неуспешно.

На място са изпратени два екипа на полицията. Четиримата мъже са откарани за преглед. Образувано е и досъдебно производство.

