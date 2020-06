Британският премиер Борис Джонсън направи няколко лицеви опори, за да покаже, че е в страхотна физическа форма по време на интервю за в. "Мейл он съндей", само месеци, след като се бореше да оцелее от коронавируса в болница, предаде Ройтерс.

Джонсън, който е известен с интригуващите си каскади по време на кампанията за напускане на Европейския съюз и докато беше кмет на Лондон, използва интервюто, за да разкрие планове за финансиране на инфраструктурата, за да се помогне на Великобритания да се оттласне след карантината заради коронавируса.

Британският лидер обаче се стремеше и да демонстрира, че напълно се е възстановил, след като през април даде положителна проба за коронавирус и прекара няколко дни в интензивно отделение. Малко по-късно той каза, че престоят му там е можел да свърши и по друг начин.

Джонсън се похвали цветисто чрез популярна поговорка, че е като "добре хранено куче в месарница", за да подчертае колко добре е вече.

И макар да беше с риза и вратовръзка, показа на журналистите как прави лицеви опори. След това обобщи, че страната е напът да направи скок напред, а той самият е преизпълнен с енергия и никога не се е чувствал по-добре.

