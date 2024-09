11 души, сред които пет деца и шестима родители, загинаха, а други 13 бяха ранени, след като автобус се вряза в тълпа пред входа на прогимназия в източнокитайския град Тайан, провинция Шандун.

Инцидентът е станал в тази сутрин в 07:27 часа местно време. Шофьорът на наетия автобус за превоз на ученици е изгубил контрол над превозното средство и се е блъснал в пешеходци на тротоара, съобщи китайската новинарска агенция Синхуа, позовавайки се на полицията.

Един от ранените е в критично състояние, останалите са стабилни.

Шофьорът на автобуса е бил задържан, като причината за злополуката все още се изяснява, информира БТА.

