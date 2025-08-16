Лекарят от сирийски произход д-р Иса Али е 60-годишният мъж, който загина вчера в жестоката катастрофа, при която лек автомобил "Ауди буквално влетя в прозорците на спрял на червен светофар автобус на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков". Това съобщиха координаторът за Европа в Главното мюфтийство Мустафа Избищали и арабистът и преводач Мажд Алгафари в профилите си във Фейсбук.

Войната по пътищата

Д-р Али е родом от сирийския град Ракка. На 15 септември е трябвало да отпразнува своя 61-ви рожден ден. В профила си в социалната мрежа лекарят е отбелязал, че е завършил "Акушерство и гинекология" в Медицинския университет в Пловдив, след което е работил в Стара Загора и Бургас. 

Сигналът за инцидента бе подаден в 1.56 часа. Тогава 21-годишният Виктор Илиев се вряза с аудито си в спрелия градски автобус, пътуващ по една от нощните линии в София.

Д-р Иса Али, който е бил единственият пътник в автобуса, е и единствената жертва. Общо шестима са ранените - двамата водачи и четирима пътници в двете превозни средства. Трима от тях се борят за живота си в две болници -  Военномедицинска академия и "Пирогов".

Жертвата на летящото ауди е единственият пътник в автобуса, разпитват оцелял от колата
Виж още Жертвата на летящото ауди е единственият пътник в автобуса, разпитват оцелял от колата

Вчера Софийската градска прокуратура повдигна обвинение срещу 21-годишния Виктор Илиев и го остави под стража за 72 часа. Утре от държавното обвинение ще поискат от съда да наложи на младежа най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража". Лекият автомобил, който е управлявал обвиняемият, е иззет при огледа на местопроизшествие. Оказа се, че аудито е собственост на мъж, който не познава Илиев. 

"Не познавам дори момчето, което е карало. Нямам никаква идея. Колата съм я дал на друг човек за ползване. Нямам идея как, защо е дадена на този келеш като цяло. Аз нямам никаква идея наистина, разбрах сутринта, когато ми се обадиха от полицията", коментира вчера собственикът на аудито.

ИЗБРАНО
И приятелите на Никола, съпругата на Бруклин Бекъм, се обърнаха срещу семейството му Лайф
И приятелите на Никола, съпругата на Бруклин Бекъм, се обърнаха срещу семейството му
5982
Сезонът в Ла Лига започна с 4 гола, червен картон и комичен вратар Корнер
Сезонът в Ла Лига започна с 4 гола, червен картон и комичен вратар
10214
Една от най-големите рафинерии на "Лукойл" спря да приема петрол след украински удари Бизнес
Една от най-големите рафинерии на "Лукойл" спря да приема петрол след украински удари
6563
Астероид с размерите на къща приближава към Земята IT
Астероид с размерите на къща приближава към Земята
1800
"Стадото" на Милко Лазаров е българската номинация за "Оскар" Impressio
"Стадото" на Милко Лазаров е българската номинация за "Оскар"
2121
Необикновената обща история на Русия и САЩ: От този американски остров ще стигнете пеша до Русия Trip
Необикновената обща история на Русия и САЩ: От този американски остров ще стигнете пеша до Русия
4209
Лавракът, на който трудно може да се устои Вкусотии
Лавракът, на който трудно може да се устои
892
Горски пожари, подхранени от гореща вълна и силни ветрове, бушуват в цяла Европа Времето
Горски пожари, подхранени от гореща вълна и силни ветрове, бушуват в цяла Европа
135