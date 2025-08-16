306

Пожар избухна във вилна зона "Лозницата" на Българово. Има изгорели постройки, огънят се насочва в посока градския стадион, съобщиха от община Бургас. Заради пожара, кметът на община Бургас задейства системата BG-Alert с предупреждение, че е необходима незабавна евакуация на живущите в посока на юг от града.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК >>>

Поискана е помощ от военните бази в Крумово и Ново село за хеликоптери. На място са кметът Димитър Николов и областният управител, които координират дейността на институциите. Наличните водоноски от Бургас са изпратени. На място са и служители на РДВР.

"Шест вили в българовското село Лозницата горят. 6 екипа на пожарната са на терен", каза старши комисар Николай Николаев, директор на Регионалната служба "Пожарна безопасност и защита на населението", пътувайки към мястото на пожара. Има опасност той да се прехвърли към град Българово, поясни ст. комисар Николаев по БНР.

Огънят е избухнал от две обитаеми вили във вилната зона, пален е огън в дворовете, съобщиха от Областна администрация в Бургас. За много кратко време силният вятър е насочил огъня към град Българово. В момента огънят е в боровата гора в непосредствена близост до града, правят се просеки, за да се пресече пътя на огъня до къщите.

Снимка: Областна управа Бургас

Гъстият дим от пожара се вижда от километри. Засега няма данни за пострадали хора.

Междувременно ново огнище се разгоря над село Илинденци в Пирин планина. Така активните огнища стават три, съобщи инженер Иван Ризов - директор на Държавното горско стопанство "Струмяни".

"Става въпрос за едно огнище над село Илинденци при мраморните кариери, снощи късно се е възобновило, като днес усилията са насочени тук и над село Плоски, на по-ниското огнище.

На терен са над 70 души от всички институции, има и доброволци.

Гаси се основно на ръка. Където е възможно, използваме и вода от пожарните автомобили. Три са огнищата, към които са насочени основните усилия", каза директорът на Държавното горско стопанство "Струмяни" инженер Иван Ризов.

