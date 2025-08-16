3383 Снимка: Фейсбук групата За Българово

Пожарът в Българово изпепели десетки постройки "Кошмар!". "Изгоря къщата! Какво да направим? Къде е България? Гори народът, горят му и къщите!", коментираха евакуирани, които наблюдаваха от колите как горят къщите им.

Огънят обхванал голяма територия около град Българово и местността Лозницата, вече е овладян и погасен, съобщи комисар Николай Николаев, директор на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) - Бургас.

"На този етап можем да кажем, че изгорелите постройки в местността са около 15. Те са напълно унищожени. В две от тях най-вероятно са боравели с открит огън. Не мога да кажа какво са направили хората, но са изтървали открития огън и оттам е пламнал съседен терен, който е бил изоставен", съобщи кметът на община Бургас Димитър Николов.

Първият сигнал за две горящи вили в Лозницата е подаден около 13:00 часа днес. "Веднага са изпратени два екипа. Още с наближаването на района те са видели, че пожарът се е развил много бързо, заради силния вятър", каза комисар Николай Николаев. Именно силният вятър е насочил пламъците към град Българово.

След като навлиза в близката борова гора, малко след 14.30 ч. е задействана системата BG-Alert с призив за евакуация.

На терен работят са работили общо 14 противопожарни екипа от Бургас, Несебър, Поморие, Созопол и Царево.

"Пожарът беше локализиран преди пристигането на хеликоптера. А към момента е и погасен. Предстои да се погасят и отделни малки огнища. Няма опасност за град Българово", каза още директорът на бургаската противопожарна служба.

На място през цялата нощ ще останат поне три дежурни екипа, каза още Николаев. Според него първоначалният оглед сочи, че пожарът е обхванал около 4000 декара.

"Много хора се включиха да помогнат в погасяването на пожара. Благодарим на доброволците, които гасиха при входа на Българово. Голяма помощ оказаха водоноските и земеделските производители, които забавиха разпространението на пожара над града с тежка техника", каза кметът Димитър Николаев.

"Благодарни сме на военните от базата в Крумово, че успяха да реагират в недостъпната част на местността с хеликоптер", каза Николов. По думите му, е получен един сигнал за обгазена възрастна жена в местността Лозницата. "Спешна помощ реагираха навреме и тя е добре", добави още кметът. Той уточни, че в град Българово също има засегнати постройки, които не са жилищни, а стопански.

"Ще направим оглед на района с два екипа на общината. Затова сме обявили и частично бедствено положение. Засегната е и общинска собственост", подчерта Димитър Николов.

