1190 Снимка: Getty Images

Fox News публикува текста на писмото, изпратено от съпругата на американския президент до руския президент Владимир Путин, което Тръмп му връчи лично на срещата в Аляска. В посланието първата дама на САЩ отбелязва, че отговорността за мира и бъдещето на децата е на лидерите на държавите.

Медията отбелязва, че веднага след като е получил писмото, Путин го е прочел пред американската и руската делегация.

"Уважаеми президент Путин", започва писмото на Мелания Тръмп. "Всяко дете споделя същите тихи мечти в сърцето си, независимо дали е родено случайно в селска местност или в великолепен градски център. Те мечтаят за любов, възможности и безопасност от опасности."

"Като родители, наш дълг е да подхранваме надеждите на следващото поколение", продължава писмото. "Като лидери, отговорността да поддържаме нашите деца се простира отвъд комфорта на малцина."

"Безспорно, трябва да се стремим да създадем свят, изпълнен с достойнство за всички, така че всяка душа да може да се събуди в мир и бъдещето да бъде напълно защитено", се казва в писмото.

"Проста, но дълбока концепция, г-н Путин, с която съм сигурна, че сте съгласен, е, че потомците на всяко поколение започват живота си с чистота - невинност, която е над географското положение, правителството и идеологията."

"В днешния свят някои деца са принудени да носят тиха усмивка, незасегната от мрака около тях - мълчаливо неподчинение срещу силите, които могат да отнемат бъдещето им", продължава първата дама.

"Г-н Путин, вие можете сам да възстановите мелодичния им смях. Като защитите невинността на тези деца, вие ще направите нещо повече от това да служите само на Русия - вие ще служите на самото човечество", пише Мелания Тръмп

"Такава смела идея надхвърля всички човешки разделения, а вие, г-н Путин, сте подходящ да реализирате тази визия с едно движение на перото днес. Време е."

Историческата среща със висок залог на съпруга й с Путин в Анкъридж, Аляска, в петък беше първата среща на върха между САЩ и Русия от юни 2021 г., която се състоя по време на администрацията на бившия президент Джо Байдън и само осем месеца преди Путин да нападне Украйна.

След срещата на върха в Аляска Тръмп заяви, че тя е била "изключително продуктивна", но че страните "все още не са стигнали дотам" по отношение на прекратяването на войната.

"Имаше много, много точки, по които се споразумяхме, бих казал, че по повечето от тях", заяви Тръмп пред пресата след срещата. "Има няколко важни точки, по които все още не сме стигнали дотам, но сме постигнали известен напредък. Така че няма споразумение, докато не се стигне до споразумение."

Очаква се украинският президент Володимир Зеленски да посети Вашингтон, за да се срещне с президента Тръмп в понеделник.

Според източници на портала Axios по време на телефонен разговор с Владимир Зеленски и европейски лидери след среща с президента на Русия в Аляска, Тръмп е обявил намерението си да "организира тристранна среща на върха с Путин и Зеленски следващия петък, 22 август. В същото време, според портала, "голям пробив изглежда малко вероятен".

По-рано New York Times съобщи, позовавайки се на свои източници, че след срещата с Путин Тръмп е предложил на европейските лидери мирен план, който би включвал отстъпването на целия Донбас на Русия, включително райони, които все още не са освободени от руските войски. Според европейски представители Тръмп смята, че мирно споразумение може да бъде постигнато бързо, ако Володимир Зеленски се съгласи да предаде останалата част от Донбас на Русия. В замяна, твърди се, ще има прекратяване на огъня по сегашните фронтови линии и ще бъдат в сила гаранции за сигурност - както за Киев, така и за Европа.

Според "Ройтерс", позовавайки се на свои източници, Зеленски "каза, че това е невъзможно", и "отхвърли изискването".

New York Times пише още, че Киев не разбира защо президентът на САЩ внезапно се отказа от собствените си намерения да търси прекратяване на огъня в Украйна и прие предложението на Владимир Путин за незабавно сключване на пълноценно мирно споразумение. По време на срещата с Тръмп Зеленски "ще поиска разяснения" относно новото предложение, което Тръмп изрази след срещата с Путин.

