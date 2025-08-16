Американският президент Доналд Тръмп заяви, че китайският лидер Си Дзинпин му е казал, че няма да завладява Тайван, докато Тръмп е на власт, предаде Ройтерс, като се позова на интервю на американския държавен глава за "Фокс Нюз", цитирана от БТА.

Тръмп

"Той ми каза: "Никога няма да направя това, докато си президент". Президентът Си ми каза това и аз отговорих: "Добре, оценявам го", посочи американският държавен глава.

Американският и китайският държавен глава проведоха първия си официален разговор по време на втория мандат на Тръмп през юни.

През април държавният глава на САЩ каза, че Си му се е обадил, но не уточни кога се е било обаждането.

Китай приема Тайван за своя територия и се зарече да се "обедини" с управлявания по демократичен начин остров, дори със сила, ако е необходимо. Тайван категорично се противопостави на претенциите за суверенитет от страна на Китай.

Вчера китайското посолство във Вашингтон описа темата "Тайван" като "най-важния и чувствителен въпрос" в отношенията между Вашингтон и Пекин.

Въпреки че Вашингтон е основният поддръжник и доставчик на оръжие за Тайван, САЩ - както повечето страни - не поддържат официални дипломатически връзки с острова, отбелязва Ройтерс. 

