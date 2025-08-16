652 Снимка: Скрийншот/Кремъл

Американски изтребители съпроводиха президентския самолет Ил-96 на Владимир Путин от Анкоридж до руската граница, след като държавният глава си тръгна от срещата на върха с американския президент Доналд Тръмп в Аляска, съобщиха от пресслужбата на Кремъл.

"Изтребители F-22 летяха заедно с машината на президента на Русия по пътя от Аляска до Русия", добавиха от администрацията на руския държавен глава.

След разговорите във военната база Елмендорф-Ричардсън, които продължиха почти три часа, Владимир Путин пристигна в Чукотка, където проведе работна среща с губернатора на региона Владислав Кузнецов.

Междувременно заместник-председателят на руския Съвет за сигурност и бивш президент Дмитрий Медведев коментира в канала си в Телеграм, че срещата в Аляска между двамата световни лидери е доказателство, че са възможни преговори без предварителни условия.

"Тръмп отказа да ескалира натиска върху Русия след разговорите си с Путин, поне засега", добави Медведев.

Президентите на САЩ и Русия приключиха срещата си в Аляска, без да направят изявления за възможно прекратяване на огъня във войната в Украйна, и не бяха обявени никакви конкретни резултати в тази насока.

