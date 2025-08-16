Към защитната теза за неработещата спирачка на превозното средство, адвокатът на Бурзалиев изтъкна, че същата блъснала жена преди две години

Районният съд в Несебър определи мярката за неотклонение от "задържане под стража" да бъде променена на "домашен арест", с техническо средство - гривна, за 18-годишния водач на АТВ, който блъсна петима пешеходци на тротоар в Слънчев бряг в четвъртък.

Мотивите на съда бяха, че обвиняемият Никола Бургазлиев има чисто криминално минало, няма допуснати пътни нарушения през времето, в което има шофьорска книжка, съдействал е на съда и на полицията. Доброволно е дал кръв и урина за сравнително изследване, необходими за извършване на физикохимична експертиза. Освен това според свидетел обвиняемият бил тестван на място за употреба на наркотици и алкохол, като резултатите са отрицателни.

Държавното обвинение поиска оставането му за постоянно в ареста, но съдът уважи искането на защитата на обвиняемия - адвокат Галина Колева.

Мотивите на съда

От съда обясняват, че мярката за неотклонение "задържане под стража" се прилага, когато налице е обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъпление, което се наказва с лишаване от свобода и доказателствата по делото сочат, че има реална опасност да се укрие или да извърши друго престъпление, както и когато лицето е привлечено като обвиняем за престъпление, извършено повторно или при условията на опасен рецидив; ако лицето е осъждано за друго тежко умишлено престъпление от общ характер, и когато самото престъпление се предвижда наказание "Лишаване от свобода" не по-малко от десет години или друго по-тежко наказание.

Но е счел, че в случая не са налице нито една от тези предпоставки, визирани в чл.63, ал. 2 от НПК, тъй като деянието, за което е привлечен Н.Б., не е при условията на повторност или опасен рецидив. Обвиняемият не е осъждан за друго тежко умишлено престъпление, както и наказанието, което се предвижда за престъплението, за което е привлечен като обвиняем, е затвор от две до десет години.

Районен съд - Несебър увери, че е взел предвид изключително тежките общественоопасни последици, настъпили от деянието, за което Н. Б. е привлечен като обвиняем. "След като разгледа тези факти, съдът счете, че целта на мерките за неотклонение, посочени в чл.57 от НПК, а именно да се попречи на обвиняемия да се укрие или да извърши друго престъпление, ще се постигне с мярка за неотклонение "Домашен арест", като основният мотив на съда е младата възраст на обвиняемия, чистото му съдебно минало, липсата на криминални регистрации, направеното самопризнание и оказаното пълното съдействие на органите на реда."

Защитната теза за неработещата спирачка на АТВ-то

"Познавам Никола от много години и затова приех защитата му, защото смятам, че ако нещо се е случило, следва държавното обвинение трябва да разбере какво. Да, той може би е нарушил Закона за движение по пътищата, което ще се установи от автотехническата експертиза, но познавайки случая от 2023 година служебно, (когато точно същата количка блъсна жена) считам, че трябва да се потърси отговорност на тези фирми, които предоставят такъв тип превозни средства за управление, в пътищата, които са отворени за обществено ползване, защото няма как да приема, че с една и съща количка става едно и също произшествие, на едно и също място" каза адвокат Колева, цитирана от БНР.

Тя твърди, че това е "абсолютно същата". "Точно тази количка, точно това превозно средство. Никола обясни, че спирачната система не е задействана. В показанията на собственика имаше информация, че количките имат ограничение до 38 км/ч.", каза още адвокат Колева.

В съда днес Никола Бургазлиев каза, че много съжалява за случилото се и не е искал да нарани никого. Не се интересува от последствията за него, а на първо място иска да знае какво е здравословното състояние на пострадалите. Той потвърди първоначалното си показание, дадено в досъдебното производство, че при натискане на педала за подаване на газ превозното средство е ускорило бързо ход, а за да избегне удар с насрещна кола е отбил рязко в дясна посока, където е навлязъл върху тротоара и е блъснал 35-годишна жена от Пловдив, сина ѝ на 4 години, които са с тежки черепно-мозъчни травми, с опасност за живота, двете ѝ племеннички на 6 и 12 години, които също са в болница, едното дете е със счупена пета, а другото е с травми на бедрото и главата, също в тежки травми - счупен таз и вътрешни наранявания е и служител на хотел, в който АТВ-то е спрял, притискайки го към фасата на хотела.

Районната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на младежа за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице. Предвиденото наказание за извършеното престъпление е от 2 до 10 години затвор.

"Докато в България законите са такива и хората, които са обвиняеми за такова престъпление биват пускани под домашен арест, ще продължат да ни избиват, хората да не могат да ходят спокойно по тротоарите и да има почернени семейства. Това е нашият коментар. В петък в Бургас мярката ще се гледа отново", каза адвокат Георги Радков, защитник на роднините на пострадалите.

Насроченото заседание на въззивната инстанция е в 14 часа на 22 август.

Минути след днешното решение на магистратите пред сградата на съда се стигна до преракание между близки и приятели на пострадалото семейство и съотборници и приятелката на Бурзалиев, но охраната бързо се намеси и двете групи бяха разделени, предаде "Флагман".

Малко след деверът й и баща на двете пострадали момиченца Юлиян Здравков се свлече на земята и започна да крещи, че няма държава, обвини магистратите "че са взели парите".

Два дни след тежкия инцидент състоянието на 35-годишната Христина и 4-годишното ѝ дете, които дошли само за 5 дни на море, е все още критично.

"Вчера лекарят ни каза: "Не мога да ви давам надежди и не мога да ви ги отнемам". Снаха ми и детето ѝ са със счупени черепи. Нейният е счупен откъм устата и оттам има теч на мозъчна течност. И двамата имат кръвоизливи в мозъка. В момента ги държат в изкуствена кома. Казаха ни, че трябва да чакаме много дълго време", каза по-рано Юлиан Здравков пред "Нова телевизия".

Според него няма да бъде наложена адекватна присъда на водача, чиито родители са полицейски служители. Той призова министъра на вътрешните работи също да започне проверка по случая.Той подчерта, че не иска проверката да се извършва от Бургас или от Ямбол, понеже "тези хора дълго време са служили тук, имат връзки".

