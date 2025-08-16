6620 Снимки в колаж: AP/БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е съобщил на украинския президент Володимир Зеленски и лидерите на НАТО, че Путин не иска примирие и предпочита всеобхватно споразумение за прекратяване на войната. Според източник, присъствал на разговора, Тръмп е казал: "Мисля, че бързото сключване на мирно споразумение е по-добро от примирие", пише Axios.

При това, според източника, участвал в телефонния разговор, Тръмп като цяло е съгласен с позицията на Путин. Той също така съобщава, че телефонният разговор между Тръмп, Зеленски и лидерите на страните от НАТО "не е бил лесен".

Има споразумение за въвеждане на режим на прекратяване на огъня във въздуха до провеждането на тристранната среща на високо равнище между Тръмп, Путин и Зеленски. "Смятаме, че небето ще даде сигнал за предварителните резултати от тези преговори. Следващата седмица ще бъде интересна", пише журналистът от The Economist Оливър Карол, позовавайки се на информиран източник.

Тръмп е информирал европейските лидери и президента на Украйна за резултатите от срещата си с Путин, съобщи междувременно Европейската комисия.

Разговорът е продължил малко повече от час, съобщава АФП, позовавайки се на представител на ЕК. В разговора са участвали президентът на Украйна Володимир Зеленски, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, президентът на Франция Еманюел Макрон, канцлерът на Германия Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър и генералният секретар на НАТО Марк Рютте, съобщи представителят на ЕК.

Зеленски коментира информацията, която му е съобщил Тръмп за резултатите от преговорите с Путин, като заяви, че е готов за тристранна среща с президентите на САЩ и Русия, а също така съобщи, че Тръмп го е поканил в понеделник на преговори във Вашингтон, за да обсъдят подробностите по сделката за приключване на войната.

На преговорите между Тръмп и Путин е постигнат напредък, заяви същевременно участвалият в тях държавен секретар на САЩ Марко Рубио. "Предстои ни още дълъг път, но постигнахме напредък", заяви Рубио. По думите му Вашингтон се надява, че преговорите между Путин и Тръмп ще дадат тласък на уреждането на конфликта в Украйна.

Датата на следващата среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп все още не е известна, заяви в същото време помощникът на президента на Русия Юрий Ушаков. Той също така каза, че темата за провеждането на тристранна среща между Доналд Тръмп, Владимир Зеленски и Владимир Путин все още не е обсъждана.

Ушаков заяви, че срещата между Тръмп и Путин е преминала успешно.

Засега не става ясно точно какво са се договорили Русия и САЩ в Аляска.

Въпреки това, в интервю пред "Фокс Нюз" Тръмп директно заяви, че има договорености. Основните му тези са: Той и Путин са се договорили по много от параметрите на сделката за Украйна. Остават един-два нерешени въпроса, но и за тях Тръмп е оптимист.

Сега топката е в полето на Зеленски: от него зависи дали ще има мирно споразумение или не. Президентът на Украйна трябва да сключи сделката. Президентът на САЩ също така заяви, че в сделката трябва да участват и европейците. При това Тръмп допусна, че Зеленски може и да откаже. Тръмп засега не възнамерява да налага нови санкции срещу Русия и нейните търговски партньори, тъй като преговорите с Путин, по негова оценка, са преминали много добре. Русия е велика ядрена сила и е правилно, че САЩ възстановява диалога с нея, смята Тръмп.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.