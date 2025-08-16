Той пристига в България едва около 20-годишен. Тук завършва медицина. Последните години от живота си обаче посвещава на бежанците

Доктор Иса Али е мъжът, който загина вчера в жестоката катастрофа, при която лек автомобил "Ауди буквално влетя в прозорците на спрял на червен светофар автобус на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков"

61-годишният Иса Али е роден в Северна Сирия, но у нас живее от около 40 години. Той е лекар по образование и преводач по призвание, разказа пред bTV най-близкият му човек в България - жената, с която е живял последните години..

Той пристига в България едва около 20-годишен. Тук завършва медицина. Последните години от живота си обаче посвещава на бежанците.

"Превеждаше, намираше квартири на всички сирийци, помагаше по всякакъв начин", казва жената до Али.

Във фаталната вечер двамата са си у дома. Вечерят. Телефонът му звъни с молба за помощ.

"Каза, че трябва да ходи до летището, за да посрещне някакво семейство", споделя жената до лекаря.

Тръгва с автобус, защото не бил добре финансово.

"Нямаше доста работа. Нямаше финансови средства и напоследък не можехме да си позволяваме такси", допълва тя.

Апартаментът им е в близост до мястото на инцидента. А трагедията се случва малко след като мъжът се качва в автобуса.

Жената очаква д-р Али да се прибере няколко часа по-късно. Но него го няма. Започва да звъни.

"Цял ден го търся - нямаше отговор .... Пропуснатите повиквания бяха около 100. Няма отговор. Няма съобщение", разказва тя.

Че Иса Али е жертвата, жената до него разбира часове по-късно - от близки, а те разбрали от телевизията.

"Аз споменах че цял ден го няма. Видях сирийски гражданин - около 60-годишен, и си казах, че това е Иса", споделя тя.

"Като атентат го приемам. Убийство. Жестокост", допълва половинката на лекаря.

Тя предпочита да не показва лицето си, защото се страхува от извършителя.

"Може да ме преследва - това е заплаха и към мен. Аз така го разбирам", коментира жената.

Близките на лекаря са в Сирия. Те няма как да дойдат от Сирия до тук. А без тях - лекарят, избягал от война и загинал по време на войната на пътя, няма как да бъде погребан достойно.

"Искаме да си го вземем просто", казва жената.

Сигналът за инцидента бе подаден в 1.56 часа. Тогава 21-годишният Виктор Илиев се вряза с аудито си в спрелия градски автобус, пътуващ по една от нощните линии в София.

Междувременно братовчед на Виктор Илиев твърди, че той е бил под въздействието на райски газ. Той разказа пред bTV, че му е дал колата, защото неговата била в сервиза. А преди да тръгне, му е обещал да кара бавно.

"Той ме помоли да му услужа с моята кола, за да може да отиде да се види с някакво момиче..... Казах му "окей" и в 12 часа се разделихме", разказва Петър Георгиев.

"Според мен явно е бил под влиянието на този балон, защото на клипчета се вижда, че той не е могъл да спре", коментира той. "Като цяло Виктор не е такова момче, той е бедно, скромно, тихо момче", допълва той.

Според експерти няма как да се докаже дали Виктор е използвал райски газ, това обаче би могло да повлияе на обвинението му.

Мощния автомобил е на лизинг. В понеделник е трябвало нотариално да бъде прехвърлен на Николай. Това няма да се случи, защото колата вече е веществено доказателство. Утре предстои градската прокуратура да поиска задържане на 21-годишния шофьор под стража, на когото вече е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост.

