Британски сили са готови да пристигнат в Украйна броени дни след като Москва и Киев се споразумеят да спрат боевете, съобщи Министерството на отбраната в Лондон, цитирано от Пи Ей Мидия/ДПА и БТА.

Руският президент Владимир Путин се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп в Анкоридж, Аляска, където обсъдиха конфликта, но не успяха да постигнат споразумение.

След като разговаряха близо три часа, те отказаха да отговарят на въпроси на репортери, но и двамата направиха изявления, като Тръмп заяви, че е постигнат "голям напредък", като "много точки" са договорени, докато "много малко" остават да бъдат разрешени.

По-рано това лято британското правителство подкрепи международните усилия за създаване на т.нар. Многонационални сили Украйна (познати и като "Коалиция на желаещите" - бел. ред.) - военен план за укрепване на отбраната на Украйна след отшумяване на конфликта с цел да се предотврати бъдеща руска агресия

"Планирането продължи на трайна основа, за да се гарантира, че силите могат да се разположат в дните след прекратяването на военните действия", заяви говорител на Министерството на отбраната.

Според правителството, "наред с осигуряването на небето над Украйна и подкрепата за по-безопасни морета, се очаква силите да възстановят сухопътните сили (на Украйна), като предоставят логистика, въоръжение и експертен опит в обучението".

Това "ще укрепи пътя на Украйна към мир и стабилност, като подпомогне възстановяването на собствените украински сили", добави говорителят.

Проекти за "Многонационалните сили Украйна" бяха изготвени миналия месец, след като високопоставени се срещнаха в Париж, за да се споразумеят за стратегия и да координират плановете с ЕС, НАТО и САЩ.

