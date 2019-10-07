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Полицаи са заловили бракониери, които са отстреляли елен край град Ветово, област Русе. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в Русе.

Сигналът е подаден в Районното полицейско управление във Ветово около 2,00 часа миналата нощ. На място полицаите установили трима души, които били с лек автомобил.



При огледа униформените открили останки от едрия дивеч. В превозното средство били намерени ловна карабина, три найлонови чувала с месо, три ножа и други вещи.

По случая е образувано досъдебно производство за извършеното престъпление.