Здравните власти забраниха течащата вода да се използва за пиене и готвене, тъй като установената стойност на хрома е между 80 и 90 микрограма на литър при допустими 50.
"В момента сме взели решение с осигуряването на 13 куба по кубик и половина, които ще бъдат разположени на съответните места в Козлодуй и ще бъдат снабдявани с питейна вода", заяви областният управител на Враца Росен Михайлов.
"Проведохме разговор с АЕЦ "Козлодуй" и ДП РАО, от които ще получим още две цистерни от тях. Ние имаме налична една цистерна, т.е. общо три цистерни, които ще захранват тези 13 пункта", коментира и кметът на Община Козлодуй Маринела Николова.
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