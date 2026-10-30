Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

В Козлодуй въведоха бедствено положение, заради негодната вода за пиене. Причината е повишеното количество на хром, предава БНТ.

Здравните власти забраниха течащата вода да се използва за пиене и готвене, тъй като установената стойност на хрома е между 80 и 90 микрограма на литър при допустими 50.

"В момента сме взели решение с осигуряването на 13 куба по кубик и половина, които ще бъдат разположени на съответните места в Козлодуй и ще бъдат снабдявани с питейна вода", заяви областният управител на Враца Росен Михайлов.

Втори месец две пловдивски села са с негодна за пиене вода заради уран
Виж още Втори месец две пловдивски села са с негодна за пиене вода заради уран

"Проведохме разговор с АЕЦ "Козлодуй" и ДП РАО, от които ще получим още две цистерни от тях. Ние имаме налична една цистерна, т.е. общо три цистерни, които ще захранват тези 13 пункта", коментира и кметът на Община Козлодуй Маринела Николова.

Към момента няма паника сред населението или презапасяване с вода от магазините.

А докато водата е негодна за пиене в Козлодуй ще плащат с 15% по-ниска цена.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Слави Трифонов обяви, че спира телевизия 7/8 Лайф
Слави Трифонов обяви, че спира телевизия 7/8
23521
Ден преди голямото откриване: Новият стадион на ЦСКА отвътре (Снимки) Корнер
Ден преди голямото откриване: Новият стадион на ЦСКА отвътре (Снимки)
60682
Обявиха графика за пенсиите и социалните плащания през ноември Бизнес
Обявиха графика за пенсиите и социалните плащания през ноември
17480
К100: А1 e най-голямата технологична компания и лидер в системната интеграция у нас IT
К100: А1 e най-голямата технологична компания и лидер в системната интеграция у нас
5111
Откриха нови помещения и настилки в комплекса на римските терми в Рациария Impressio
Откриха нови помещения и настилки в комплекса на римските терми в Рациария
5007
Това са 20-те най-посещавани музея в света – пет от тях са в Европа Trip
Това са 20-те най-посещавани музея в света – пет от тях са в Европа
1151
Спагети по горски: Бекон, гъби и доматен сос в една чиния Вкусотии
Спагети по горски: Бекон, гъби и доматен сос в една чиния
1662
Идват обилни валежи до 100-120 л/кв. м, ще има и сняг Времето
Идват обилни валежи до 100-120 л/кв. м, ще има и сняг
16137