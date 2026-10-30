Здравните власти забраниха течащата вода да се използва за пиене и готвене

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В Козлодуй въведоха бедствено положение, заради негодната вода за пиене. Причината е повишеното количество на хром, предава БНТ.

Здравните власти забраниха течащата вода да се използва за пиене и готвене, тъй като установената стойност на хрома е между 80 и 90 микрограма на литър при допустими 50.

"В момента сме взели решение с осигуряването на 13 куба по кубик и половина, които ще бъдат разположени на съответните места в Козлодуй и ще бъдат снабдявани с питейна вода", заяви областният управител на Враца Росен Михайлов.

"Проведохме разговор с АЕЦ "Козлодуй" и ДП РАО, от които ще получим още две цистерни от тях. Ние имаме налична една цистерна, т.е. общо три цистерни, които ще захранват тези 13 пункта", коментира и кметът на Община Козлодуй Маринела Николова.

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Към момента няма паника сред населението или презапасяване с вода от магазините.

А докато водата е негодна за пиене в Козлодуй ще плащат с 15% по-ниска цена.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.