На Рейналдо Денес беше инжектиран пентобарбитал - същото вещество, което беше приложено на два пъти на 30 септември в Тенеси на Криста Пайк, която оцеля

8651 Снимки в колаж: АП/БТА

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Осъден на смърт мъж беше екзекутиран в четвъртък в Тексас след повече от час неуспешни опити, през които той твърдеше, че изпитва болка, съобщиха очевидци, цитирани от АФП.

70-годишният Рейналдо Денес беше осъден на смърт за убийството през 1996 г. на 53-годишния бижутер Янош Суч по време на грабеж в Хюстън.

Той беше екзекутиран в четвъртък вечерта чрез инжекция с пентобарбитал - същото вещество, което беше приложено на два пъти на 30 септември в Тенеси, друг южен щат, на осъдената Криста Пайк, която оцеля. Безпрецедентният провал на екзекуцията на Криста Пайк поднови дебата за смъртното наказание в САЩ, по-конкретно относно различните начини за екзекуция на осъдените.

Духовният наставник на Рейналдо Денес, пастор Джеф Худ, който присъства в четвъртък вечерта в държавния затвор в Хънтсвил, изрази съжаление за несполучливата екзекуция.

Осъденият е крещял в продължение на няколко минути, оплаквайки се по-конкретно от болки в крака, разказа преподобният Худ вчера по време на видеоконференция. "При правилно поставена смъртоносна инжекция човекът губи съзнание много бързо, дори и да има някакъв дискомфорт или нещо подобно. Никога не се наблюдава толкова продължителна агония, освен ако не става дума за несполучлива екзекуция", каза той.

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Говорителката на Министерството на наказателното правосъдие на Тексас Аманда Ернандес заяви, че затворът е спазил всички необходими протоколи. Тя предположи, че Денес може да е преувеличил болката си и да се е оплаквал, преди иглите да влязат в тялото му.

"Нямаше нищо необичайно от наша страна - каза тя пред АП - Това не е първият път, когато се налага да поставяме интравенозни системи на други места. Също така не е първият път, когато затворник веднага се оплаква от болка."

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