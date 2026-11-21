Генералният секретар на Алианса направи изявлението след съобщенията за навлизане на руски ракети и дрон в полското въздушно пространство. В понеделник в Брюксел ще се проведе заседание на Северноатлантическия съвет

2620 Снимка: БТА/АП

Чуйте статията:

НАТО ще защитава всеки сантиметър от територията на Полша. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте във Варшава, ден след като полските власти съобщиха за нарушение на въздушното пространство на страната от три обекта, вероятно две ракети и един дрон, съобщава Ройтерс.

"Мога да гарантирам, че НАТО ще защитава всеки сантиметър от полската територия", заяви Рюте, цитиран от Полската агенция по печата (PAP).

Генералният секретар добави, че командващият силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич ще предприеме всички необходими действия за установяване на потенциални заплахи за отбранителните и възпиращите способности на Алианса. При необходимост ще бъдат направени и съответните корекции.

Дронове нееднократно са навлизали във въздушното пространство на държави от източния фланг на НАТО по време на руската война срещу Украйна. Това засилва напрежението между Москва и западния военен съюз и поражда опасения, че конфликтът може да се разрасне.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Последното нарушение на полското въздушно пространство е станало в петък, когато страната е била домакин на военни учения с участието на т.нар. Коалиция на желаещите. В нея влизат държави, подкрепящи Украйна. Полски представители определиха съвпадението като несъответстващо на случайност.

В понеделник в Брюксел ще се проведе заседание на Северноатлантическия съвет на НАТО. На него ще бъде обсъдено нарушаването на полското въздушно пространство от руски ракети, съобщава още PAP.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.