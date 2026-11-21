77-годишният водач е бил инвалид с една ръка

451 Снимка: bTV

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77-годишен шофьор загина в тежка катастрофа в централната част на Мездра, предаде бТВ.

Първо автомобилът му е ударил на вътрешната улица "Хаджи Димитър" линейка, която се е преобърнала. След това се е блъснал електрически стълб и е профучал напряко през двете платна на булевард "Александър Стамболийски" и по алея в градинката между тях. Накрая е преминал през метална порта и се е забил в гараж в двора на къща, където колата се е преобърнала на страната на водача.

По информация на кореспондента на телевизията първоначалната версия е, че водачът е загубил контрол над автомобила. Вероятно е тръгнал да бяга след удара в линейката. Другата версия е, че нещо му се е случило и му е прилошало.

Работещи на тази площадката доброволци са разказали, че колата е профучала с изключително висока скорост. Двамата стопани на къщата са отсъствали по време на инцидента.

По време на огледа станало ясно, че мъжът е инвалид и е бил само с една ръка, допълни Bulnews. При ваденето на тялото от смачканите ламарини е пострадал полицай, който е със счупен пръст.

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През предходното денонощие в страната са станали 14 катастрофи, при които са ранени 16 души, съобщиха от МВР. В София са регистрирани 34 леки пътнотранспортни произшествия.

От началото на месеца са станали 316 катастрофи, при които са загинали 34 души, а 442 са ранени. От началото на годината инцидентите на пътя са 6095, като 449 души са загубили живота си, а 7597 са пострадали.

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