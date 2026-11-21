Иран изстреля дронове срещу Бахрейн (видео)
Иранската революционна гвардия твърди, че е атакувала базите "Шейх Иса" и "Джуфейр". Бахрейн съобщи за пожар в промишлено съоръжение
Чуйте статията:
Бахрейн съобщи, че иранска атака е поразила индустриален обект, в който е възникнал е пожар, но няма пострадали, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Властите не уточниха нито местоположението, нито характера на засегнатия обект. Междувременно, Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заяви, че е осъществил удари по две военни бази в Бахрейн, използвани от американските въоръжени сили. Полуофициалната иранска агенция Fars посочва като цели базите "Шейх Иса" и "Джуфейр", съобщава "Ал Джазира".
По-рано министерството на вътрешните работи на Бахрейн предупреди населението за потенциална заплаха и призова гражданите да се отправят към най-близкото безопасно място, без да посочва конкретната причина за предупреждението.
Двама местни жители са съобщили пред Франс прес, че са видели дим над източния остров Ситра, където се намират редица промишлени обекти, включително рафинерия на държавната петролна компания Bapco.
Footage of an Iranian Drone in the Skies of Bahrain and CLOSE UP footage of the fire Some say the fire was from a FAILED U.S. interceptor others are saying it was a DIRECT HIT drone strike. Also, reports of fire trucks are heading towards the American base. https://t.co/Ftl7qddyhU— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) November 21, 2026
Според Техеран атаките са отговор на действията на САЩ. През последните дни Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР), една от основните военни сили на Иран, неколкократно заяви, че е атакувал американски обекти в Бахрейн.
В сряда последва американски удари срещу иранския остров Кешм. По-рано днес Техеран съобщи, че е прехванал американски дрон, насочен срещу този остров в Ормузкия проток, отбелязва АФП.
От началото на войната между САЩ, Израел и Иран през февруари държавите от Персийския залив многократно са ставали обект на ирански удари. Междувременно иранските военноморски сили съобщиха, че петролен танкер се е запалил, след като е попаднал на морска мина в ограничена за плаване зона източно от Ормузкия проток. Британската агенция за морска сигурност съобщи и за два танкера, поразени от "неизвестни снаряди" в района северно и източно от оманския град Хасаб. Инцидентите допълнително засилват напрежението около Ормузкия проток - един от най-важните маршрути за международните доставки на петрол.ИЗБРАНО