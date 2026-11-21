Шофьорът е с мярка "подписка", а протестиращите настояват той да бъде задържан под стража

1821 Снимка: БТА

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Пред съдебната палата в Плевен отново беше организиран протест с искане за справедливост за четиригодишния Румен, който загина в село Гривица. Първият беше на 13 ноември. Организаторът на протеста Детелин Николов каза пред БТА, че излизат, за да искат справедливост за загиналото дете. Те искат промяна на мярката за неотклонение на шофьора, обвинен за катастрофата в село Гривица, при която малкият Румен загуби живота си.

Вижте снимки от протеста >>>

Шофьорът е с мярка "подписка", а протестиращите настояват той да бъде задържан под стража. Освен това те смятат, че присъдата на обвинения трябва да бъде доживотен затвор.

Протестът беше мълчалив и премина под звуците на патриотична песен. Протестиращите затвориха за кратко кръстовището пред Съдебната палата, при което скандираха "до живот". Протестът премина без инциденти и беше охраняван от полицията. От пресцентъра на общинска администрация казаха за БТА, че има постъпило уведомително писмо от организаторите на протеста.

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На 7 ноември около 15:00 ч., четиригодишно дете загина на място, докато пресича ул. "Александър Стамболийски". То било блъснато от 19-годишен шофьор. Той е задържан за 24 часа по закона за МВР. Тестовете за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни.

След трагедията близки и роднини на загиналото дете се събраха на централния площад в Гривица, а след това част от тях се отправиха към дома на младия шофьор. Заради възникналото напрежение в селото бяха изпратени и служители на жандармерията.

Кметът Петър Георгиев разказа по-рано пред БНР, че според първоначалните му впечатления водачът се е прибирал към дома си, а детето е било близо до купчина пясък край улицата. Той допусна, че шофьорът може да не е забелязал детето навреме, но изрично подчерта, че това е лично предположение, а не установено заключение на разследващите.

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