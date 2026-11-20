Всеки ден от 11 до 22 ч. паркът пред НДК ще посреща столичани и гости с разнообразни възможности за забавление, вкусна храна и ароматни напитки

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Петото издание на коледния фестивал Sofia Christmas Fest беше официално открито в парка пред Националния дворец на културата (НДК) и до 28 декември пространството ще е Коледно градче.

Всеки ден от 11 до 22 ч. паркът пред НДК ще посреща столичани и гости с разнообразни възможности за забавление, вкусна храна, ароматни напитки, празнична музика, арт и фермерски базар и специално подбрана атракционна програма за малки и големи.

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Кметът на София Васил Терзиев каза, че е щастлив, тъй като София отново е заедно и открива фестивала - още по-голям, още по-светъл и още по-тържествен.

Градоначалникът благодари на организаторите и на всички присъстващи и пожела весело изкарване на вечерта, както и на идващите празници, и пожела здраве, доброта и усмивки. Той изрази надежда, че ще има все повече поводи обществото да се събира заедно и да вижда усмивки - големи и малки.

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В тазгодишния фест участват около 70 земеделски производители от цялата страна, каза заместник-министърът на земеделието и храните Красимир Чакъров. Той пожела светли коледни празници и здраве.

До 28 декември всеки ще намери тук нещо за себе си - фермерски продукти и ръчно изработени изделия, каза изпълнителният директор и член на Съвета на директорите на "Пазари Възраждане" ЕАД Маргарита Александрова. Тя призова всеки да направи по едно добро дело на ден.

Снимка: БТА

Ротари участва в събитието за четвърта поредна година и откри кампанията "От дете за дете - Стани Таен Дядо Коледа", каза асистентът на дистрикт-гуверньора за Ротари-България Христина Малчевска. По думите ѝ 30% от българските семейства и деца живеят в риск от бедност и социално изключване и именно затова кампанията цели всяко дете да получи коледен подарък.

Снимка: БТА

Кампанията "Направи го сега" осем години подред подкрепя млади семейства, каза представителят на Движение за национална кауза Моника Чопакова. По думите ѝ на всички къщички има QR код за лично дарение, а от всеки билет на ледената пързалка едно евро ще отиде за по-голям пакет. Тази година ще бъдат подадени пет допълнителни пакета на семейства в нужда, добави тя.

Снимка: БТА

Фестивалът се провежда за пета поредна година и за първи път български коледен фестивал и София са номинирани в Best European Travel Destination, каза организаторът на фестивала Борис Гълъбов, който пожела на присъстващите весели празници.

Снимка: БТА

След това започна специално акробатично шоу на лед, а по-късно предстои коледен концерт с участници от "Гласът на България" и Център за изкуство "Зорница". Изненади за присъстващите подготвят и водещите Део и Вики Терзийска.

Снимка: БТА

В парка пред НДК децата и техните семейства ще могат да се качат на въртележка във формата на светеща коледна елха, да се повозят в шейната на Дядо Коледа с очила за виртуална реалност или да се включат в интерактивна разходка с игри и загадки.

Снимка: БТА

От 20 ноември до 27 декември, всеки петък, събота и неделя, празнично украсеният ретро автобус "Икарус" ще предлага коледни разходки по улиците на София.

Снимка: БТА

Ледената пързалка с площ от 320 кв. м ще работи всеки ден от 11:00 до 23:00 ч. Сесиите започват на всеки кръгъл час, продължават 45 минути и са с капацитет до 100 души.

Снимка: БТА

Посетителите ще разполагат с над 600 чифта кънки под наем. Децата до 6-годишна възраст ще се допускат само с придружител. Билети могат да се купят на място или онлайн чрез Eventim.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.